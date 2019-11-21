Госдума приняла закон о предустановке на гаджеты российского софта

Отечественному ПО составили протекцию

Государственная дума 21 ноября в третьем чтении проголосовала за законопроект о предустановке на смартфоны российского софта. Он вносит «изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Закон вводит запрете на продажу в России гаджетов без отечественного программного обеспечения (ПО), и обязывает устанавливать его на все смартфоны и компьютеры, а также на телевизоры с технологией Smart TV. Конкретный список таких гаджетов и перечень российских программ определит правительство. В качестве примера авторами закона приведена техника со Smart TV, которому предустановка российского ПО даст то преимущество, что его не придется устанавливать пользователям самостоятельно. Законопроект внесли летом этого года Владимир Гутенев, Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев (ЕР), Сергей Жигарев (ЛДПР), коммунист Александр Ющенко и справоросс Олег Николаев.

В целом же, считают авторы, «программы для ЭВМ», ориентированные преимущественно на российских пользователей, являются более привлекательными для них, повышают удобство использования устройств и ценность товара для потребителя. Все эти преимущества мы сможем, в случае окончательного принятия законопроекта Совфедом и подписи его президентом, ощутить уже с 1 июля 2020 года.

Только многие ли свойства товаров, делающие их привлекательными, закреплены за ними законодательно? Как мы знаем, нет. У законопроекта, разумеется, есть и другая цель. Он, как указывается, будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий, предоставив их разработчикам правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов.

Алексей Грамматчиков, обозреватель журнала «Эксперт» по IT и автомобилям, уверен: здоровый протекционизм российским производителям программных продуктов для смартфонов и прочей бытовой электроники сейчас необходим. в мире этот рынок под себя подминают глобальные монополисты типа Google со своим Android, который, как мы видим на примере Huawei моментально может стать инструментом политического или экономического давления на другую страну.

Российские софт и сервисы зачастую не только не уступают, но и могут быть лучше продуктов от зарубежных производителей. Например, никто не проиграет от того, что на смартфоны будут предустанавливаться, скажем, карты Maps.Me от MailRu Group, функционал которых во многом превосходит карты Google.

Мы вас научим гаджеты любить

Однако закон вызывает и весьма скептические оценки. Пока из законопроекта совершенно непонятно, кто должен устанавливать это ПО – сам производитель или продавец, говорит руководитель департамента образования института трейдинга и итнвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Логично, когда сами производители устанавливают свои приложения. Samsung или Huawei на Android получают, скажем предустановленные карты от разработчика их ОС – Google, а Apple на iPhone ставит свои карты. Логика для разработчиков «железа» понятна — продвигают не только технику, но и софт в единой системе. И ведь они не ограничивают конкуренцию, дают возможность устанавливать другие программы в соответствии с предпочтениями потребителей.

«Но предположим теперь, что для реализации в России тех же смартфонов Samsung или Apple обязательно нужно будет предустановить на них, например, наши Яндекс.Карты. Да, в российском пространстве такие приложения вполне могут на равных конкурировать с мировыми гигантами. Но только на рыночной основе», – говорит Евгений Удилов. А протекционистские ограничения, как показывает практика, ведут не к развитию отечественного производителя, а к его застою, уверен аналитик. Обязательная предустановка ПО, разработанного в стране реализации, при продаже ввозимой электроники, противоречит мировой практике и может вызвать ответные действия со стороны производителей – например, повышение отпускных цен, ограничения в объёмах продаж в России или даже уход с рынка и пр. Не окажется ли всё по обычному российскому принципу: «хотели как лучше, а получилось, как всегда?» — задается вопросом Евгений Удилов.

Официальные гаджеты с предустановленными отечественными приложениями могут стать для потребителя дороже и менее распространены в продаже, опасается он. Зато, как в былые времена, расцветёт «чёрный» рынок такой электроники, но на ней уж точно не будет предустановленного «Яндекса». И тогда выиграют от этого не отечественные производители, не страна, и тем более не потребители, а подзабытые полуподпольные торговцы, подытоживает он.

В самом «Яндексе» тоже отреагировали на новый закон, прошедший, напомним, пока только Госдуму. «Важно, чтобы технические детали нового регулирования были очень хорошо проработаны, — заявили в пресс-службе российского поисковика. — Ни в коем случае не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств». Там добавляют, что обязательно надо сохранить уже имеющиеся договоренности с производителями устройств.

К поддержке отечественных разработчиков программного обеспечения необходимо подходить комплексно, считает, в свою очередь, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко – поддерживать различные бизнес-инкубаторы и акселераторы, предоставлять различные льготы для «прорывных» компаний, работать с профильными учебными заведениями. Все это быстрее приведет к формированию «национальных чемпионов» в IT-сфере, таких как Яндекс и Mail.ru.

Лишь таким органическим путем производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV будут готовы включить российский «софт», полагает он, ведь в противном случае они могут попросту потерять рынок. К примеру, ГЛОНАСС конкурентоспособен в сравнении c GPS, поэтому сейчас все устройство оснащаются модулем с его поддержкой. Компании могут напрямую сотрудничать с производителем «железа», как это делает Сбербанк и Huawei, который предустанавливает приложение крупнейшего банка.

Текущий же запрет может фактически ударить по потребителю и создать благоприятную почву для развития «серого рынка», уверен аналитик. Так, в Ассоциации РАТЭК и Ассоциации компаний интернет-торговли дали негативный отзыв на законопроект, говорит он. И не удивительно, так они будут вынуждены играть по новым правилам, потеряв премиальный рынок владельцев устройств от Apple (который не ставит «не свой» софт в принципе) и поступившись рентабельностью в продажах Android-устройств (за что предусмотрен штраф в 200 тыс. руб., частота взимания которого может быть какой угодно).

Таким способом не поднять отечественного производителя программного обеспечения, заключает Вячеслав Максименко. Даже в Европе пока не нашли управу на Alphabet (владельца OC Android и поисковика Google) и попросту штрафуют на миллиарды долларов – в прошлом году на 4,34 млрд евро за предустановденные браузер Chrome и приложение поиска Google, 1,49 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС, в позапрошлом - на 2,42 млрд евро за предустановленный Google Shopping.

Мягкая сила, слабое железо

Данный пример можно, однако, трактовать двояко. Европа не сидит, сложа руки. Там давно зреет недовольство монополией крупнейших ИТ-гигантов на приложения в смартфонах. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер тогда отмечала, что «Google полностью замкнул систему Android в закрытой и полностью подконтрольной ему экосистеме».

Правда, решение ЕС было направлено на обеспечение равного доступа всех производителей ПО к операционным системам, выбор приложений все равно при этом остался за пользователями. Никаких разрешенных локальных списков ПО Евросоюз не вводит, поскольку это также нарушает антимонопольное право.

Что касается российских нововведений, то, как считает Алексей Грамматчиков, не стоит паниковать, что, дескать, это сильно увеличит стоимость смартфонов и другой техники и что, мол, они будут утекать на черный рынок. Установка софта на смартфоны — это вопрос несколько сотен рублей, то есть незначительной доли от стоимости гаджета.

Не стоит забывать, добавляет он, что зачастую от изначальной установки софта, например, на «умные» телевизоры зависит, какими сервисами и контентом будет пользоваться покупатель. Будет ли он смотреть отечественные художественные или анимационные фильмы, а не продукцию зарубежных производителей контента. Это в свою очередь имеет важное значение для развития разных ключевых смежных отраслей, например, в сфере развлечений, что важно не только экономически, но с культурной точки зрения, заключает эксперт.

К этому можно еще добавить, что свой софт без своего «железа» большого будущего все-равно иметь, вероятнее всего, не будет. Это не к тому, чтобы законодатели додумались запретить Huawei (хотя вот американцы же до этого именно и додумались, правда, не на потребительском рынке — пока), а чтобы задуматься лишний раз об условиях, в которых работаю российские высокотехнологичные предприниматели. В России до сих пор нет своей массовой модели смартофона, планшета, да и телевизора.