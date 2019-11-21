Тегеран заявил о победе над протестующими

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что беспорядки в стране, вызванные неожиданным повышением цен на бензин и продолжавшиеся шесть дней, побеждены. Выступая на заседании правительства, он подчеркнул, что Иран вышел «победителем еще из одного испытания» и что несмотря на экономические и иные проблемы Иран никогда не подчинится врагу.

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы иранских городов в минувшую пятницу, на следующий день после того, как правительство объявило о росте цен на бензин(!)

Верховный совет по экономической координации, возглавляемый президентом Рухани, главой Верховного суда Эбрахимом Раиси и спикером меджлиса (парламента) Али Ларджани, постановил, что с 16 ноября владельцы личного автотранспорта будут получать в месяц 60 литров дешевого дотационного бензина, цена литра которого поднимается на 50% до 15 тыс. риалов (0,13 доллара). Цена бензина сверх отведенного лимита будет вдвое выше – 30 тыс. риалов за литр.

Ситуация в стране из-за американских санкций, введенных в одностороннем порядке в прошлом году, тяжелая: цены растут, риал обесценивается, возникают перебои в снабжении продовольствием и лекарствами. Инфляция в Иране сейчас превышает 40%, а ВВП, по прогнозам МВФ, в этом году снизится на 9,5%.

Внезапный резкий подъем цен на бензин, поддержанный, кстати, и Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, приведет к дальнейшему повышению цен на все. Власти объяснили повышение цен желанием материально поддержать самые бедные слои населения.

Естественно, иранцам несмотря на весь их патриотизм такое резкое повышение цен на бензин не понравилось и они вышли протестовать. Власти, как обычно, объявили, что демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и жертвами, спровоцированы извне. Виновными по традиции были названы сионисты и американцы.

Демонстранты штурмовали и поджигали банки, магазины, заправочные станции и правительственные учреждения. Причем, беспорядки проходили не только в Тегеране, но и в десятках других городов и населенных пунктов.

Иранцев не увидишь отключениями интернета. Власти не стали выдумывать велосипед и прибегли к старому испытанному способу и сейчас. Естественно, кроме отключения интернета, направленного в первую очередь на отключение соцсетей, которые сейчас играют очень важную роль во всех массовых акциях, правительство вывело на улицы усиленные наряды полиции и сил безопасности, которые с протестующими не церемонились. Свою лепту внесли и стражи исламской революции. Они также предупредили о своем «решительном» вмешательстве, если демонстрации не прекратятся.

ООН призвала иранские власти к сдержанности, но, похоже, в Тегеране эти призывы не услышали. По данным правозащитной организации Amnesty International, по состоянию на вторник в результате столкновений с полицией в 21 городе погибло как минимум 106 человек. Причем, правоохранители применяли против протестующих не только слезоточивый газ и резиновые пули, но и пули настоящие. Государственные СМИ заявили о гибели в столкновениях с демонстрантами пяти полицейских.

По данным информагентства Mehr, по всей стране сожжено ок. 400 банков и банковских отделений, 180 автозаправок и множество правительственных и иных зданий. Гигантский ущерб позволяет считать эти Бензиновые беспорядки наиболее крупными после революции 1979-80 гг.

Конечно, кроме кнута, иранские власти показали и пряник. Президент Рухани объявил, что беднейшие семьи начали получать с понедельника материальную помощь, но в очередной раз предупредил, что правительство не потерпит беспорядков и насилия.