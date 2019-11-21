Каир ждет российские Су-35С

Буквально на днях госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили письмо министру обороны Египта Мухаммаду Ахмеду Заки, в котором предупредили его обо всех негативных последствиях в случае реализации соглашения по поставкам Су-35С. «Новые крупные сделки с Россией в области военно-технического сотрудничества как минимум затруднят в ближайшем будущем все трансакции между США и Египтом в этой сфере. Более того, под вопросом окажется и помощь Вашингтона Каиру», — говорится в документе. Но это еще не все.

Как заявил помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер, против Египта почти наверняка будут введены вторичные санкции в соответствие с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Этот акт, принятый Конгрессом два года назад, позволяет Вашингтону замораживать любые активы как организаций, так и физических лиц, находящихся в юрисдикции США, а также во всех американских финансовых институтах в других странах мира. Кроме того, во исполнение закона CAATSA американским банкам предписано блокировать любые платежи в адрес всех структур из специального списка Госдепа США (в него сейчас включены 33 российские оборонные компании и 6 разведывательных организаций). «И в Каире об этом прекрасно знают» -- многозначительно подытожил Кларк Купер.

Но похоже, что египетские власти все это нисколько не пугает. «Достигнутый нами прогресс во всех областях ВТС, начатый благодаря инициативе президентов России и Египта, подчеркивает наше стремление продолжить развитие этого сотрудничества» — заявил Мухаммад Ахмед Заки. А в посольстве Египта в Москве и вовсе заявили, что закупка российских вооружений — вопрос стратегический и он будет решен вне зависимости от какого-либо давления из вне, так как полностью соответствует национальным интересам страны.

Напомним, что президент Египта Абдеь Фаттах ас-Сиси принял принципиальное решение о приобретении Су-35С еще в конце прошлого года. И хотя официально эту информацию ни в Москве, ни в Каире комментировать не стали, эксперты уверены, что речь идет как минимум о 26 истребителях Су-35С на общую сумму около 2,7 млрд долларов. Причем поставка первых двух самолетов запланирована на начало будущего года, а к середине 2023 года Каир должен получить последнюю партию машин, которыми планируется укомплектовать сразу две эскадрильи местных ВВС. Здесь просто нельзя не сказать о том, что Египет не раз просил США продать ему 20 истребителей пятого поколения F-35A, но получал вежливый отказ. И это легко объяснимо.

Дело в том, что против такой сделки резко выступил главный региональный союзник США — Израиль. Еврейское государство сейчас обладает самыми современными и мощными ВВС на Ближнем Востоке. У них на вооружении находится почти 350 истребителей, в основном это самолеты четвертого поколения F-16 и F-15. Но есть и 18 истребителей пятого поколения F-35I Adir. Еще как минимум 32 такие же машины должны поступить в ближайшие несколько лет. И нет никаких сомнений, что Израилю не нужен мощный конкурент в этом регионе, да еще и с аналогичной американской техникой.

Именно поэтому сделка Вашингтона с Каиром не состоялась и египетские военные вынуждены были искать других поставщиков, в том числе Францию и Россию. Известно, что у Парижа Каир приобрел, в числе прочего, 24 истребителя Rafale на сумму более 2,5 млрд евро. Причем этот контракт был полностью оплачен правительствами ОАЭ и Саудовской Аравии, которые разместили в трех французских банках депозиты на общую сумму в 10 млрд евро для «ускорения процесса приобретения этой техники».

Можно предположить, что именно по такой же схеме Египет заплатит и за российские Су-35С. Это позволит Минобороны Египта без проблем провести соответствующие платежи, не опасаясь, что их арестуют в соответствии с законом CAATSA. Ну а введения персональных санкций местные военные очевидно не боятся либо готовы этим обстоятельством пренебречь. И в общем, понятно почему.

Не секрет, что Россия реализует в Египте целый ряд многомиллиардных проектов, включая строительство АЭС эд-Дабаа, возведение индустриальных парков недалеко от Порт-Саида и модернизацию портов и Суэцкого канала. Наконец, вот-вот должен быть решен вопрос о возобновлении прямого авиационного сообщения между городами России и египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. В этом случае количество наших туристов, посещающих Египет, возрастет со 100 тысяч до 3-3,5 млн человек. То есть вернется к тому уровню, который был зафиксирован в начале нынешнего десятилетия, до теракта на Синае, который привел к гибели самолета авиакомпании «Когалымавиа». Такой турпоток принесет в местную казну не менее 4 млрд долларов. Так что игра стоит свеч, даже несмотря на возможные санкции США.