Киев потребует вернуть имущество с возвращенных кораблей

Украина намерена проанализировать состояние возвращенных кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, сообщил президент страны Владимир Зеленский. После этого Киев обратится к России для возвращения того, «на них не хватает». Зеленский также подчеркнул, что он рад, что «военные катера на месте».

«Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и вернули наши катера», - подчеркнул украинский президент. Он добавил, что на судах частично «не хватает оборудования», по части вооружения необходимо говорить с военными. По состоянию судов будет проводиться расследование, после чего Украина обратится к российской стороне, чтобы «нам вернули все, что там есть», добавил политик.

Зеленский сообщил, что на судах будет проводиться ремонт и через три месяца все «машины будут на ходу». Он напомнил, что договаривался о возвращении кораблей без всяких условий.

«Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров», - сказал президент.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских судна «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь», которые маневрировали в территориальных водах России. На требования пограничников остановиться, машины продолжали движение, что вынудило российских военных задержать суда и препроводить их до берега.