Киссинджер: США и Китай находятся «в предгорьях холодной войны»

Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Соединенные Штаты и Китай вплотную приблизились к холодной войне (по его образному выражению они находятся «в предгорьях холодной войны»). Он предупредил, что если ничего не предпринять, то последствия конфликта могут быть хуже Первой Мировой войны.

«На мой взгляд, очень важно, чтобы за периодом относительной напряженности последовала серьезная попытка понять, какие политические проблемы ее вызвали, и попытаться их решить,- заявил Генри Киссинджер на Новом экономическом форуме, организованном Bloomberg Media Group.- Причем, решить их обеими сторонами. Сейчас еще далеко не поздно сделать это, потому что мы все еще находимся в предгорьях холодной войны».

Киссинджер считает, что по мощи нынешние США и КНР превосходят США и Советский Союз и что две крупнейшие экономики планеты, между которыми сейчас идет долгая торговая война, будут стараться причинять друг другу проблемы по всему свету.

«Поэтому обсуждение наших взаимных целей и попытка ограничить последствия конфликта представляются мне очень важными,- добавил патриарх международной политики.- Если пустить этот конфликт на самотек, то его последствия могут оказаться даже хуже того, что было в Европе. Первая Мировая война началась из-за относительно незначительного кризиса, который не удалось взять под контроль и решить».

96-летний Киссинджер рассчитывает, что торговые переговоры позволят начать и политические дискуссии между США и КНР. Торговые переговоры должны стать началом большой политической дискуссии, которая, как он надеется, последует за ними.

Генри Киссинджер также считает, что возможно решить и кризис в Гонконге, и надеется, что он будет решен при помощи переговоров.

Кроме Киссинджера, в Форуме участвует немало известных личностей: основатель Microsoft Билл Гейтс, бывший министр финансов США Хэнк Паульсон, заместитель председателя КНР Ван Цишань и другие.

Генри Киссинджер выступал после Ван Цишаня. Китайский политик заявил, что его страна преданна делу мира и будет продолжать проводить политику перемен несмотря на вызовы как внутри Китая, так и за его пределами. Он подчеркнул, что китайский народ твердо выбирает мир между миром и войной, и призвал к отказу от бесперспективного мышления и ментальности, присущей холодной войне.

США и КНР сейчас ведут переговоры о подписании частичного торгового соглашения. Переговоры проходят в обстановке многочисленных противоречий, начиная от прав человека и заканчивая стратегической борьбой за Южно-Китайское море.