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Владимир Путин: «рубль является свободно конвертируемой валютой — в любых объемах, в любое время»

Москва, 21.11.2019
Китайцы призывают российские власти активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, но для них это именно юани, европейцы помалкивают, но свой евро имеют в виду, страны ЕАЭС переходят уже и не против рублей
#Валютный рынок
#юань
#Экономика
  • Владимир Путин: «рубль является свободно конвертируемой валютой — в любых объемах, в любое время»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Мосты над волнами деглобализации" в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Центре международной торговли

Михаил Метцель/ТАСС

Китаю и России «пора использовать юань в качестве формы оплаты и инвестиций» — заявления об этом несколько раз прозвучали .из уст высокопоставленных китайских чиновников на инвестфоруме банка ВТБ Капитал «Россия зовут!», прошедшем накануне в Москве. Посетивший форум Владимир Путин положительно отнесся этим предложениям. 

«Китайские друзья считают, что пока рано принимать какие-то решения по либерализации, но устойчивость валюты очевидна, и это, конечно, создает предпосылки для более широкого использования юаня во взаимных расчетах», — цитируют президента пишет «Вести.Финанс». Владимир Путин отметил также, что «рубль является свободно конвертируемой валютой —в любых объемах, в любое время, он очень удобен для использования».

«Поэтому сочетание этих положительных факторов с одной и с другой стороны делает абсолютно реалистичным увеличение взаимных расчетов в национальных валютах», — полагает президент РФ. «Мы сейчас над этим очень активно работаем на уровне минфинов и центральных банков. — добавил он. — Объем расчетов в национальных валютах пока небольшой, но он растет. Я надеюсь, что этот объем будет увеличиваться более быстрыми темпами, чем сегодня».

 

Есть определенные колебания

 

Договор о переходе на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем был подписан еще летом этого года, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Взаимные расчеты будут проводиться через банк ВТБ, с российской стороны, и Торговый банк Китая. Подразумевается в первую очередь перевод на расчеты в нацвалютах государственных контрактов.

Годом ранее ряд китайских банков высказались не слишком оптимистично относительно этой идеи, так как и рубль, и юань подвержены большим колебаниям на мировых рынках. Риски у юаня существуют из-за того, что китайское правительство проводит политику искусственной девальвации юаня (для удешевления своих товаров на рынке). А рубль подвержен колебаниям относительно доллара и евро.  Но российский бизнес вынужден постепенно отказываться от расчетов в долларах из-за внешнего давления.

Россия и Китай стремятся перейти к расчетам в национальных валютах tass_20104879.jpg Сергей Коньков/ТАСС
Россия и Китай стремятся перейти к расчетам в национальных валютах
Сергей Коньков/ТАСС

В ближайшие годы планируется, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем вырастет до 50%. Для этого в первую очередь необходимо было добиться стабильности рубля, что благодаря действиям  ЦБ РФ и произошло, полагает Артем Деев. Также необходимо сформировать рынок финансовых инструментов в рублях и юанях. Когда эти инструменты будут применяться в больших объемах, то двум странам удобнее будет вести расчеты в своих валютах. Будет исключена двойная конвертация (с участием доллара), не будет необходимости учитывать колебания доллара к нацвалютам.

Так или иначе, уверен аналитик, но постепенный переход от расчетов в долларах к расчетам в нацвалютах – это процесс, который происходит во многих странах мира. Несмотря на то, что доллар остается самой стабильной валютой мира, политические риски при использовании американской валюты в платежах становятся все более серьезными. Процесс дедолларизации – общемировая тенденция, и она будет продолжаться.

Вообще, указывает, в свою очередь, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, применение юаня в качестве инструмента для оплаты по контрактам и различного рода инвестиций — это предложение, в котором не все так прозрачно. РФ сейчас явно берет курс на расширение применения рубля в составе международных расчетов: об этом говорилось и на мировом уровне, и на уровне БРИКС. Еще весной в юанях было размещено чуть более 14% российских международных резервов, и каждый квартал ЦБ покупает все новые и новые объемы юаней.

При этом не сказать, что данная стратегия продуктивно себя показывает в этом году: за год курс китайский валюты ослаб, потеряв к доллару около 2,3%, а к рублю — почти 11%, продолжает Бодрова. Неэффективность инвестиций налицо, но ЦБ перекрывает ее иными активами. Расширение вложений в юани, скорее, политическое решение, которое в том числе поддерживает хорошие отношения с Поднебесной, тогда как идти дальше в этом направлении не очень интересно.

Уход от доллара во все стороны

Переход на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы можно назвать устойчивым трендом для Евразии, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, «Газпром нефть» этим летом начала осуществлять поставки нефти за рубли в Армению и говорит о готовности использовать нацвалюту во всех странах ЕАЭС. То же самое компания говорит о юанях и евро. Другой нефтяной гигант, «Роснефть», также в этом году завершила перевод контрактов на расчеты в евровалюте, что является уверенным шагом в уходе от доллара.

Однако наиболее стратегический нефтяной рынок для России – это Китай, поэтому переговоры с китайскими партнерами можно расценивать как сигналы к тому, что работа по переводу расчетов в юань будет идти более активно, уверен аналитик. На фоне того, что сейчас происходит с долларом, его статус резервной валюты для крупнейших азиатских участников рынка становится все менее значимым, поэтому у юаня как у валюты одной из стран АТР с мощнейшей экономикой есть все шансы стать новой резервной валютой. Об этом, кстати, даже высказывался глава «Роснефти», напоминает аналитик, что дает повод не сомневаться в готовности «Роснефти» при необходимости оперативно перейти на расчеты в этой валюте.

Из факторов, которые могут считаться осложняющими,  эксперт отмечает, в частности, высокую конкуренцию с другими поставщиками энергоресурсов, а в общем — то, что нельзя исключать из рассмотрения влияние США, которые меньше всего заинтересованы в процессе дедолларизации.

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