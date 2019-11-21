Курс доллара: рубль развернулся на новостях из США

В среду, 20 ноября российский рубль продолжил своё снижение к основным резервным мировым валютам из-за сомнений в отношении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. При этом отскок нефти вверх на статистике Минэнерго США вечером отправил курс рубля на разворот.

К 22:00 курс доллара составил 63,88 руб., прибавив за сутки 6 коп. При этом в моменте доллар преодолевал вчера психологическую отметку, торгуясь выше 64,00 руб. Тем самым, в первой половине дня рубль обновил локальные минимумы, потеряв 29 копеек к доллару и 26 копеек к евро.

По мнению экспертов, основная причина проседания курса рубля – новости о том, что торговые переговоры между США и Китаем находятся на грани срыва. Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп вновь пригрозил Поднебесной повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле.

Кроме того, негативно повлияли на интерес к рисковым активам и сообщения о напряженной ситуации в Гонконге – Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге». Теперь в случае согласования этого документа с Палатой представителей он должен поступит на подпись Трампу. Китайский МИД уже назвал принятие этого законопроекта вмешательством во внутренние дела КНР и заявил Вашингтону решительный протест.

Всё это естественно не добавляет рынкам оптимизма относительно того, что торговые переговоры между США и Китаем всё-таки состоятся. Таким образом, как ранее предполагали аналитики, если ситуация в этой плоскости не будет двигаться в позитивном направлении, нацвалюта будет снижаться, что вчера почти весь день и происходило. Однако во второй половине дня отечественная валюта смогла отыграть потери на фоне растущих котировок нефти марки Brent, которые подскочили до 62 долл за баррель.

Как считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, это позволяет надеяться на то, что рубля есть шансы вновь сделать разворот. При этом он напомнил, что в ходе вчерашних торгов «быки» в долларе протестировали сопротивление на уровне 64 рубля. Однако к вечеру продажи в американской валюте активизировались, в результате чего ей так и не удалось закрепиться выше этого уровня.

«Поэтому я смотрю на пару доллар/рубль с небольшим оптимизмом. Мой прогноз такой: при росте нефтяных котировок доллар сегодня к вечеру отступит в диапазон 63,50-63,70 руб.», – полагает Зварич.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что сегодня рубль всё-таки сохранит склонность к ослаблению, так как рост оптимизма в новостях о торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином поставлен на паузу. По его мнению, ноябрьская налоговая поддержка вряд ли позволит нацвалюте сопротивляться.

«Анализируя всё это, я ожидают в краткосрочной перспективе курс доллара в коридоре 63,90-64,40 руб.», – заявил Покатович.