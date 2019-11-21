Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17

Сайфуддин Абдулла – глава МИД Малайзии – в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что его страна призывает обнародовать все доказательств по делу о крушении малайзийского Boeing MH17, который был сбит в небе над Донецкой областью в 2014 году.

«Мы настроены очень решительно и хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства по крушению Boeing были обнародованы, чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать их в рамках расследования», – цитирует дипломата РИА Новости

Сайфуддин Абдулла также подчеркнул, что Малайзия не станет принимать решение о виновности кого-либо до тех пор, пока не будут исследован все свидетельства по этой страшной трагедии.

Ранее сообщалось, что официальные лица Малайзии пролили свет на неизвестные детали расследования Международной следственной группы обстоятельств крушения пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом летом 2014 года, которые ставят под вопрос ее доказательную базу.