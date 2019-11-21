На строительстве космодрома «Восточный» расхитили еще 256,4 млн рублей

Несмотря на прямое поручение президента Владимира Путина «работать прозрачно», в ходе строительства второй очереди космодрома Восточный вскрылись новые факты мошенничества и злоупотреблений. Следственное управление СКР по Амурской области уже возбудило два уголовных дела по статье 159 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, при строительстве универсального стартового комплекса для ракет «Ангара» с октября прошлого года и по май нынешнего года руководители «Поволжского строительного предприятия» (ПСП) представили в Управление федерального казначейства Татарии заведомо ложные сведения об оплате по договорам аренды специальной техники с компанией «Трио-ВИС». Но договоры аренды, по данным СКР, не исполнялись. Более того, сами документы оказались подложными. Тем не менее, Управление казначейства перечислило по ним через ПСП и ПСО «Казань» на счета исполнителей сначала 13,8 млн рублей, а затем и 242,6 млн рублей.