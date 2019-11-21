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Названы лучшие бюджетные места для путешествий, которые не хуже известных курортов

Москва, 21.11.2019

Эксперты картографического сервиса MAPS.ME составили список бюджетных мест для путешествий, которые очень похожи на популярные дорогостоящие туристические направления.

Возглавляет этот удивительный рейтинг волшебное место, расположенное всего в часе езды от Праги – национальный парк Чешская (или Богемская) Швейцария. Местечко, где снимали фэнтази-фильм «Хроники Нарнии», по своей красоте ничем не уступает Швейцарским Альпам. При этом эксперты рекомендуют отправляться сюда в низкий сезон, когда цены в Праге и близлежащих населённых пунктах будут самыми демократичными, передаёт Новости Mail.ru.

На втором месте коса Беляус, разделяющая Чёрное море и озеро Донузлав, на Западном берегу Крыма. Это удивительно красивое место может заменить Мальдивы, которые известны своими белоснежными пляжами. На мысе Беляус в Крыму туристов ждёт идеальный ракушечный песок среди бирюзовых тёплых вод, где можно купаться уже в мае, занятия серфингом и дайвингом, а также очень демократичные цены.

Замыкает тройку лидеров – древнее озеро Баскунчак, расположенное в Астраханской области России. Это место очень похоже на загадочное соленое озеро в Боливии, которое притягивает блогеров со всего мира, стремящихся сделать необычные фотографии. Но, как выяснили эксперты MAPS.ME, за космическими пейзажами не надо лететь на другой континент, а лучше отправиться в Астраханскую область. Кроме нестандартной фотосессии, на озере Баскунчак можно пройти курс грязелечения. И обойдётся этого для кошелка путешественника в разы дешевле.

В ТОП-8 лучших бюджетных мест для путешествий, которые не хуже известных мировых курортов также вошли: Будапешт, который легко может заменить более дорогостоящую Вену; Мурманск, где также как в Норвегии или Исландии можно наблюдать северное сияние; каньон реки Тара в Черногории (замена Гранд-Каньону в США); Ключевая сопка на Камчатке (Фудзияма в Японии) и озеро Охрид в Македонии (Озеро Гарда в Италии).

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