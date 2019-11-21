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Названы лучшие средства от похмелья

Москва, 21.11.2019

Известный сомелье Эркин Тузмухамедов дал советы, как можно эффективно избавиться от похмелья. Кроме того, он рассказал, чем лучше закусывать при употреблении крепкого алкоголя. По его словам, лучшая закуска – это квашенные продукты. Как пояснил сомелье, в них содержатся полезные и необходимые для нормальной работы человеческого организма ферменты, передаёт РИА Новости.

Также он советует при чрезмерном употреблении алкоголя больше пить воды, так как она является важнейшим катализатором окисления. В противном случае организму грозит обезвоживание.

Лучшим же средством от похмелья Тузмухамедов считает рассол из-под квашеной капусты, в котором содержатся витамины и минералы, вымывающие алкоголь. Если вы перебрали со спиртным и с утра у вас болит голова, отличными способом избавления от дискомфорта, по мнению сомелья, является прогулка на свежем воздухе, а также прохладный душ, который усилит циркуляцию крови в коже.

Сомелье категорически не рекомендует после алкоголя пить апельсиновые и грейпфрутовые соки. Дел в том, что в организме алкоголь распадается на уксус, который в малых дозах жизненно важен, но избыток кислот в теле человека нежелателен.

Тузмухамедов при этом напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя опасно для здоровья, так как даёт нагрузку на сердце, печень и почки. Первичный вред начинается с нарушений памяти и заканчивается тяжелейшими заболеваниями, которые могут не поддаваться лечению, а в некоторых случаях привести к летальному исходу.

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