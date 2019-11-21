Цены на нефть показывают рост на новостях из США

Цены на нефть утром 21 ноября пошли в рост на новостях о росте запасов нефти на более существенные показатели, чем ожидали участники отрасли, сообщает Прайм. Новость стала известна после публикации еженедельного доклада по запасам сырья Минэнерго США.

В четверг утром стоимость фьючерсов на январь нефти сорта Brent выросла по сравнению с предыдущей сессией на $0,97 (1,59%), составив $61,88 за баррель. Также подорожали на $0,98 (1,78%) фьючерсы на нефть WTI на декабрь, составив $56,19 за баррель.

В общей сложности запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 1,38 млн баррелей, следует из данных, предоставленных Минэнерго страны. 20 ноября Американский институт нефти сообщил об еще более значительном увеличении сырья в стране – до 5,95 млн баррелей. Эксперты отрасли в среднем ожидали роста запасов на 1,6 млн баррелей.