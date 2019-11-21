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Прогноз погоды: предстоящий декабрь принесет много рекордов

Москва, 21.11.2019
  • Прогноз погоды: предстоящий декабрь принесет много рекордов

Свитайло Андрей/ТАСС

В Европейскую часть России пришла климатическая зима. По прогнозу синоптиков, холодная погода продержится здесь до конца декабря. Несмотря на то, что аномальных морозов не будет, метеорологи предупредили, что климатические рекорды в последнем календарном месяце 2019 года всё-таки ожидаются.

Погода на 30 дней в Удмуртии и Татарстане

Резкое похолодание уже пришло в регионы Приволжского федерального округа. Так, в Удмуртии столбики термометров на этой неделе уже опускались до минус 13-17. До конца месяца морозная погода на всей территории республики сохраниться, при этом ожидаются снегопады, которые в начале декабря усилятся. При этом если в начале месяца будет всего минус 6-8, то ближе к середине декабря столбики термометров вновь устремятся вниз и в отдельные сутки будут останавливаться на отметках минус 17-20. Новая порция обильного снегопада ожидается в 20 числах первого зимнего месяца. По прогнозу синоптиков, в период с 19 по 25 декабря может выпасть рекордное количество осадков.

Очень снежным будет последний месяц этого года и в Татарстане. Снегопады, которые зарядят здесь в конце ноября временно прекратятся лишь в начале второй декады. Поэтому, по прогнозу синоптиков, эту республику в декабре также ожидает рекордное количество осадков при средней температуре минус 6-8.

Погода в Астраханской и Волгоградской областях

По прогнозу синоптиков, свои рекорды преподнесёт погода и жителям некоторых субъектов Южного федерального округу. Например, в Астраханской области в конце ноября и весь декабрь осадков практически не ожидается – предположительно до конца года выпадет всего около 18-20 мм осадков. Рекордный дефицит влаги скажется на температурном фоне, который прогнозируется ниже климатической нормы сразу на несколько градусов. Самый холодный период в регионе ожидается с 15 по 20 ноября, когда погодные градусники будут показывать даже днём до минус 6 градусов.  

Климатический рекорд ожидается и в соседней Волгоградской области, где весь декабрь будет очень пасмурно. Обычно декабрь характеризуется здесь неустойчивой погодой, морозы время от времени чередуются оттепелями. Всего, согласно данным многолетних метеонаблюдений, в Волгоградской области в первый месяц календарной зимы бывает 5-7 солнечных дней. Осадки выпадают, как в виде снега, так и мокрого снега.  

На этот раз будет немного иначе. Так, солнечных дней будет не более двух, в середине декабря ожидаются осадки в виде дождя, чего практические здесь ранее не было. Кроме того, будет относительно тепло от плюс 1 до минус 2, а сильных морозов вообще не прогнозируется.  

Прогноз погоды в СПб на декабрь-2019

По прогнозу синоптиков, климатические рекорды может установить погода и в Санкт-Петербурге. Так, почти весь декабрь в Северной столице России дневная температура составит от нуля до минус 3, что выше климатической нормы. Как пояснили синоптики, на характер погоды в СПб окажет влияние область высокого давления в Атлантике, благодаря ему в Ленинградскую область усилится поступление атлантического воздуха, благодаря чему декабрь будет теплее обычного. Кроме того, ни сильного ветра, ни обильных продолжительных осадков, чем обычно богат декабрь в городе на Неве, в этом году пока синоптики не обещают.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Синоптики предупреждают москвичей о декабрьских морозах и рекордно высоком давлении. При этом метеорологическая зима уже пришла в столичный регион. Произошло этом минувшей ночью, когда столбики термометров в некоторых районах Москвы и Подмосковья опускались до минус 11, что стало рекордом для уходящей осени.

Предыдущий рекордный холод был зафиксирован 1 ноября: тогда погодные градусники показывали 3,8 градусов ниже нуля. Метеорологи напомнили, что минимальная климатическая норма в декабре составляет минус 8,6, что ниже утренних показателей. Таким образом, декабрьские морозы наступили в Москве уже сейчас. Помимо существенного похолодания, в ближайшие двое суток метеорологи прогнозируют рекордно высокое атмосферное давление. Ожидается, что оно составит 770 мм рт. ст. при норме в 747. Это самое высокое значение для конца ноября в Москве в этом веке. Предыдущий рекорд был установлен 21 ноября в 2016 году и составлял 764,8 мм рт. ст.

По прогнозу синоптиков, в декабре аномальных морозов в Москве не ожидается. Дневная температура составит минус 2-6, ночная – минус 2-8. Возможное похолодание может прийти в регион во второй половине декабря. Синоптики предполагают, что вторжение холодного атмосферного фронта, который придёт из Арктики принесёт в столичный регион морозы до минус 15-17. Впрочем, как полагают метеорологи, надолго такая погода в столице не задержится. Примерно 26-27 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады, а температура вернётся к комфортным показателям – минус 2-5.

А вот атмосферное давление продолжит быть очень нестабильным и может колебаться в декабре от 740 мм рт. ст. до рекордных 771 мм рт. ст. Ранее «Эксперт» сообщал, как пережить аномальные перепады атмосферного давления.

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