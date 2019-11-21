Россия провела испытания одной из самых мощных пушек в мире

Россия провела успешные испытания одной из самых мощных в мире самоходных пушек – 2С7М «Малка». Видео испытаний было опубликовано в YouTube-аккаунте Минобороны РФ, пишет газета «Известия».

Отмечается, что при стрельбе использовалась новейшая методика огневого поражения. Речь идёт об ударах по позициям условного врага, которые наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории.

В свою очередь сайт телеканала «Звезда» уточняет, что корректировка огня осуществлялась при помощи БЛА «Орлан-10».

Ранее сообщалось, что в США назвали новый вариант крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 «ужасом на поле боя».

Наша справка

Самоходная пушка 2С7М «Малка» – модернизированный вариантом пушки 2С7 «Пион», которая является одним из самых мощных орудий, существующих на планете. Новейшая пушка2С7М «Малка» способна стрелять различными снарядами, среди которых бетонобойные и химические. Кроме того, пушка может также стрелять специальными боеприпасы с ядерным зарядом.