США заявили о начале поставок своего СПГ на Украину

К берегам Украины направляется танкер США с сжиженным природным газом. Новость сообщается на странице фейсбук посольства США в Киеве. Вчера судно прибыло в польский терминал Свиноуйсьце для хранения сжиженного газа. Порт расположен в Балтийском море.

Как сообщает дипмиссия, танкер с американским СПГ - «еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости».

Напомним, соглашение о сотрудничестве в сфере поставок энергоносителей было подписано в трехстороннем порядке Польшей, США и Украиной в конце августа текущего года. Отдельным пунктом в документе уточняется необходимость реформ газового рынка Украины, а также реконструкции инфраструктуры, которая способна принимать заокеанский СПГ.