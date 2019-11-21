Стало известно, когда заработает «Северный поток-2»

Газ по трубопроводу «Северный поток — 2» начнет поставляться в Европу с середины 2020 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе общении с прессой.

«В середине следующего года», - сообщил чиновник в ответ на соответствующий вопрос журналистов по срокам начала функционирования трубопровода «Северный поток — 2».

Напомним, в рамках проекта «Северный поток-2» предполагается прокладка двух ниток газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря из России через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании в Германию. Против строительства газопровода выступают США, Украина, которая опасается потерять доход в казну от транзита российского газа, а также ряд европейский стран, таких как Польша.