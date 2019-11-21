Украина рассчитывает получить с России компенсацию за порты Крыма

Киев намерен потребовать от Москвы компенсировать убытки, понесенные из-за потери портов в Крыму, сообщает «Взгляд», ссылаясь на администрацию морских портов Украины.

В сообщении ведомства говорится, что стоимость имущества крымских портов, потерянного для Украины после вхождения Крыма в состав РФ составляет «более 1,24 млрд гривен (51,2 млн долларов)».

Также в АМПУ сообщается, что в декабре текущего года требования по компенсации убытков будут направлены правительству РФ. В случае отсутствия ответа в течении полугода, дело будет направлено «на рассмотрение в международный арбитраж», подчеркнул глава ведомства Райвис Вецкаганс. Уточняется, что интересы АМПУ в споре с Москвой согласилась представлять компания Covington & Burling LLP.

Ранее на Украине прозвучали предложения создать вокруг Крымского полуострова режимный район, который не позволит заходить судам в порты полуострова. Инициатива исходила от Госслужбы морского и речного транспорта Украины.

Напомним, Крым стал российским после референдума, который прошел в республике в марте 2014 года. В ходе плебисцита за воссоединение с Россией проголосовало более 98% населения.