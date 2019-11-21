В Госдуме прокомментировали заявление США об остановке строительства «Северного потока - 2»

Экономический интерес стран Европы к строительству трубопровода «Северный поток — 2» позволит преодолеть все препятствия со стороны противников проекта, в том числе США, прокомментировал RT заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

Он уверен, что все политические препоны, в том числе санкции перевесит интерес европейских компаний к проекту, который способен обеспечить Европу дешевым газом.

«Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы», - рассказала Новиков. Он подчеркнул, что Россия предложила интересные условия партнерам из ЕС, кроме того нет «ни формальных, ни практических оснований, чтобы тормозить заключенные соглашения».

Депутат напомнил, что США, выступая против проекта преследуют собственные экономические интересы, пытаясь выйти со своим дорогим СПГ на рынок Евросоюза.