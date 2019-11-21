В Кремле ответили на вопрос о российских войсках в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, какие именно военные докладывают главе государства Владимиру Путину о том, что Киев продолжает обстрелы независимых республик Донбасса, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.

По словам представителя Кремля, никаких военнослужащих из РФ в Донбассе никогда не было и нет, передаёт РИА Новости.

«Но это вовсе не означает, что наши военные не имеют каналов по получению информации о близлежащих к нашим границам регионов – пояснил Песков. Вы должны понимать и знать, что это совершенно нормальная практика».