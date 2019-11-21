В РФ запретили продажу гаджетов без отечественного ПО

Депутаты нижней палата парламента РФ приняли закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения (ПО).

Согласно новому закону, инициаторами которого стали депутаты Александр Ющенко, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Сергей Жигарев с 1 июля 2020 года российские ПО должны быть установлены на отдельные виды устройств, в том числе на смартфоны, компьютеры и ТВ-приёмники, передаёт РИА Новости.

При этом поясняется, что полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки позже должен определить российский Кабмин.

По мнению парламентариев, закон направлен, прежде всего, на защиту прав российских потребителей. Кроме того, он будет способствовать развитию отечественных IT-компаний, позволив им конкурировать с зарубежными.