В США назвали новое русское оружие «ужасом на поле боя»

Новый вариант крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 – оружие, «внушающее ужас на поля боя», пишет американский журнал National Interest. Оружие было разработано по заказу Центра специального назначения ФСБ для спецназа подразделений и предназначается для ситуаций на поле боя, когда дальность выстрела не имеет особого значения.

Техническое задание было разработано после теракта в Беслане в 2004 году, сообщает российское издание «Военное обозрение». Тогда стало ясно, что российскому спецназу необходимо оружие, способное поражать террористов, укрывающихся за препятствиями или тяжелой броней. Это должно быть оружие высокой степени проникающего действия.

В американском СМИ сообщают, что при использовании данного автомата можно избежать длительных перестрелок благодаря крупнокалиберному патрону 12,7×55 мм.

Автор статьи пишет, что данные свойства оружия позволят решать самые сложные задачи по ликвидации террористов на коротких и сверхкоротких дистанциях. Также сообщается, что для автомата могут быть использованы три вида патронов: бронебойные с выступающим сердечником, оболочечные и двухпульные с тандемным размещением пуль. Уточняется, что от автомата не сможет защитить даже бронежилет.