В «Яндексе» прокомментировали закон о запрете на продажу гаджетов без российского ПО

В «Яндексе» оценили закон о запрете на продажу в России гаджетов без отечественного программного обеспечения (ПО), который сегодня был принят Госдумой. Как говорится в заявлении пресс-службе интернет-компании, предустановка российского ПО на смартфоны и компьютеры не должна влиять на безопасность этих устройств.

«Важно, чтобы технические детали нового регулирования были очень хорошо проработаны, – сказали в пресс-службе. – Ни в коем случае не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств.

Кроме того, в «Яндексе» считает, что обязательно надо сохранить уже имеющиеся договоренности с производителями устройств.

Ранее сообщалось, что депутаты нижней палата парламента РФ приняли закон о запрете продажи электронных устройств без российского ПО.

Согласно новому закону, инициаторами которого стали депутаты Александр Ющенко, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Сергей Жигарев с 1 июля 2020 года российские ПО должны быть установлены на отдельные виды устройств, в том числе на смартфоны, компьютеры и ТВ-приёмники. Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки позже должен определить российский Кабмин.