Вашингтон может отложить повышение пошлин на китайские товары

Вашингтон может отложить повышение пошлин на товары из Поднебесной, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

По данным издания South China Morning Post, которое ссылается на свой источник, знакомый с ситуацией, введение пошлин может быть отложено. Причём произойдёт это даже в том случае, если не удастся утвердить условия первого этапа сделки по торговле до 15 декабря, так как в этом заинтересованы, как в Вашингтоне, так и в Пекине.

«До 15 декабря, должно произойти нечто такое, что воспрепятствует введению пошлин. Так как сейчас это действительно в интересах и США, и КНР», – подчеркнул собеседник издания, близкий к администрации Белого дома.