Вход/Регистрация Подписка

«Взгляд в будущее»: новаторские идеи ASUS

Москва, 21.11.2019
В преддверии IV Форума «Время инноваций-2019» в Баку, посвященного международному сотрудничеству в области инноваций, мы поговорили с Кириллом Погореловым, руководителем пресс-службы ASUS в России, и узнали, какие технологии внедряет компания для поддержания лидирующих позиций на рынке электроники.
#Общество
  • «Взгляд в будущее»: новаторские идеи ASUS

Кирилл Погорелов, руководитель пресс-службы ASUS в России

предоставлено пресс-службой

Компания ASUS всегда стремится к инновациям в своих продуктах и уже в этом году представила много устройств, которые совершили революцию на рынке ноутбуков. Яркий пример это Zenbook Pro Duo – мощный ноутбук с двумя дисплеями, который позволяет взаимодействовать с устройством на качественно более высоком уровне, открывая новые возможности для творческих людей и тех, кто работает в многозадачных приложениях.

В будущем году можно будет заметить много изменений на рынке ноутбуков. Уже сейчас можно отметить, что многие производители стремятся сделать тонкие рамки дисплеев своих ноутбуков, чтобы увеличить эффективную площадь, к примеру, у ASUS Zenbook экран занимает до 95% всей поверхности. Так как наибольшее количество информации человек потребляет глазами – тонкие рамки – это не единственное изменение в экранах ноутбуков: изменится соотношение сторон экрана с 16:9 на 3:2 с последующим увеличением разрешения. Что касается остальных изменений, то тут можно ожидать увеличение объема батареи ноутбука при сохранении небольшого веса. Все эти тренды логично подводят нас к программе «Проект Athena» от компании Intel, которая призывает различных вендоров создавать ноутбуки нового поколения, сочетающие в себе новый, более высокий уровень производительности, автономности и мобильности. Одним из ярких представителей ноутбуков новой волны станет Asus Pro B9 (B9450) – профессиональный бизнес-ноутбук весом от 880 грамм, что делает его самым легким в этой категории, а процессор Intel 10 поколения обеспечивает необходимый запас мощности, который может потребоваться.

Но не стоит забывать про значительный сегмент: игровые ноутбуки. Сейчас компания AMD начинает усиливать свои позиции на рынке не только классических ПК, который он смогла завоевать благодаря процессорам Ryzen, но развивается в сегменте мобильных решений. В связи с этим, в 2020 году можно будет увидеть не только ноутбуки начального уровня, но и качественные игровые машины на базе процессоров AMD. Для конечных пользователей усиление конкуренции между двумя гигантами Intel и AMD приедет к тому, что, возможно, появятся решения, которые буду предоставлять большие возможности и производительность за меньшие деньги.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама