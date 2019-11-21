«Взгляд в будущее»: новаторские идеи ASUS

Компания ASUS всегда стремится к инновациям в своих продуктах и уже в этом году представила много устройств, которые совершили революцию на рынке ноутбуков. Яркий пример это Zenbook Pro Duo – мощный ноутбук с двумя дисплеями, который позволяет взаимодействовать с устройством на качественно более высоком уровне, открывая новые возможности для творческих людей и тех, кто работает в многозадачных приложениях.

В будущем году можно будет заметить много изменений на рынке ноутбуков. Уже сейчас можно отметить, что многие производители стремятся сделать тонкие рамки дисплеев своих ноутбуков, чтобы увеличить эффективную площадь, к примеру, у ASUS Zenbook экран занимает до 95% всей поверхности. Так как наибольшее количество информации человек потребляет глазами – тонкие рамки – это не единственное изменение в экранах ноутбуков: изменится соотношение сторон экрана с 16:9 на 3:2 с последующим увеличением разрешения. Что касается остальных изменений, то тут можно ожидать увеличение объема батареи ноутбука при сохранении небольшого веса. Все эти тренды логично подводят нас к программе «Проект Athena» от компании Intel, которая призывает различных вендоров создавать ноутбуки нового поколения, сочетающие в себе новый, более высокий уровень производительности, автономности и мобильности. Одним из ярких представителей ноутбуков новой волны станет Asus Pro B9 (B9450) – профессиональный бизнес-ноутбук весом от 880 грамм, что делает его самым легким в этой категории, а процессор Intel 10 поколения обеспечивает необходимый запас мощности, который может потребоваться.

Но не стоит забывать про значительный сегмент: игровые ноутбуки. Сейчас компания AMD начинает усиливать свои позиции на рынке не только классических ПК, который он смогла завоевать благодаря процессорам Ryzen, но развивается в сегменте мобильных решений. В связи с этим, в 2020 году можно будет увидеть не только ноутбуки начального уровня, но и качественные игровые машины на базе процессоров AMD. Для конечных пользователей усиление конкуренции между двумя гигантами Intel и AMD приедет к тому, что, возможно, появятся решения, которые буду предоставлять большие возможности и производительность за меньшие деньги.