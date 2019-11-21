Зеленский отреагировал на слова Коломойского о возможном развороте Украины в сторону России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова своего спонсора - олигарха Игоря Коломойского о возможном развороте Украины в сторону России. Зеленский заявил, что определение внешней политики является обязанностью главы государства.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное», — сказал Зеленский.

Ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией.

«Дайте 5−10 лет, и кровь будет забыта», -заявил Коломойский. Кроме того олигарх выразил надежду на то, что Россия может выделить Украине 100 млрд. долларов США и это решит украинские экономические проблемы.