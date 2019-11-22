Аптеки в РФ начали продавать лекарства в кредит

Российские аптеки начали продавать лекарственные препараты в кредит. Такую услугу запустили аптечная сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк. Отмечается, что купить лекарства в кредит можно на сумму от 3 000 до 300 000 руб. под кредит сроком на 1 год по ставке 23%, передаёт «Вести. Экономика».

По данным сетевого издания, которое ссылается на свой источник в аптечной сети, кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами. При этом за счёт проекта с МТС-банком в «Самсон-фарме» рассчитывают нарастить количество клиентов и поднять выручку сразу на 10% по итогам следующего года.