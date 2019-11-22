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Эксперты предсказали исчезновение некоторых профессий

Москва, 22.11.2019
  • Эксперты предсказали исчезновение некоторых профессий

Из открытых источников

Как рассказали специалисты Института развития интернета, в скором времени в России могут исчезнуть профессии таксиста, продавца и грузчика, пишет газета «Известия», ссылаясь на специалистов организации.

Уточняется, что под угрозой исчезновения находятся все профессии, где не требуется творческий подход, а работа построена на механическом повторении одних и тех же действий, сообщили эксперты.

Напомним, летом текущего года об исчезновении  из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования около 100 пунктов с началом следующего учебного года сообщила министр образования Ольга Васильева. Она уточнила, что по большей степени это специализации невостребованные за последние пять лет, на факультеты по обучению данным профессиям в последние годы «никто или почти никто не поступал».

Министр привела пример такие специальности, как «Изготовитель эмалированной посуды», «Сушильщик в бумажном производстве», «Ткач», «Вышивальщица».

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