«Газпром» озвучил цену, выставленных на продажу акции

Как сообщается на сайте компании «Газпром», цена размещения акций компании его дочерним предприятием «Газпром газораспределение» составляет 220,72 рубля. Уточняется, что ценные бумаги потеряли в стоимости 11% по отношению к уровню закрытия торгов 20 ноября и 13,2% к уровню закрытия торгов 21 ноября, сообщает РИА «Новости».

В общей сложности уже поступило 479 заявок на общую сумму 237,75 миллиарда рублей. В сумме поступили заявки на покупку 850 590 751 акции или 3,59% капитала «дочки». Стоимость одного пакета составляет в среднем 187,742 миллиарда.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о монетизации «квазиказначеек» размером около 6,64%. Также летом две «дочки» «Газпрома», которые зарегистрированы в Нидерландах и на Кипре, продали часть таких бумаг по стоимости 200,5 рубля за штуку, что соответствует стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей.