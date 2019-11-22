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«Газпром» озвучил цену, выставленных на продажу акции

Москва, 22.11.2019

Как сообщается на сайте компании «Газпром», цена размещения акций компании его дочерним предприятием «Газпром газораспределение» составляет 220,72 рубля. Уточняется, что ценные бумаги потеряли в стоимости 11% по отношению к уровню закрытия торгов 20 ноября и 13,2% к уровню закрытия торгов 21 ноября, сообщает РИА «Новости».

В общей сложности уже поступило 479 заявок на общую сумму 237,75 миллиарда рублей. В сумме поступили заявки на покупку 850 590 751 акции или 3,59% капитала «дочки». Стоимость одного пакета составляет в среднем 187,742 миллиарда.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о монетизации «квазиказначеек» размером около 6,64%. Также летом две «дочки» «Газпрома», которые зарегистрированы в Нидерландах и на Кипре, продали часть таких бумаг по стоимости 200,5 рубля за штуку, что соответствует стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 миллиардов рублей.

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