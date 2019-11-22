Каждый второй заемщик в России тратит на кредиты более половины своего дохода

50% россиян, имеющих кредиты, отдают в качестве ежемесячных платежей более половины своего дохода, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на расчеты Минэкономики за текущий год. В 2018 году в этой группе долговой нагрузки было 42% заемщиков.

СМИ уточняется, что Минфин ставит перед собой задачи в значительной мере сократить долю граждан с высокой степенью показателя долговой нагрузки. Ожидается, что такая доля будет сокращаться на 10% в год, соответственно в 2020 году число граждан, которые отдают на кредиты более половины дохода в месяц, должно сократиться до 40%. В последующие 4 года достигнуть показателя в 10%.

При этом в проекте Минфина не уточняется с помощью, каких мер предполагается снижать долю граждан с высокой степенью долговой нагрузки.