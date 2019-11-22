Китай направил протест США из-за прохода кораблей

Пекин направил строгое представление в посольство США в Китае из-за прохода американских кораблей в районе спорных островов в Южно-Китайском море. Новость озвучил глава МИД КНР Гэн Шуан.

Он напомнил, что американский корабль Gabrielle Giffords 20 ноября прошел в территориальных водах Китая, не получив при этом разрешения. Маневры продолжились вдоль китайских островов Наньша. 21 ноября примеру судна последовал эсминец Wayne Meyer ВМС США, который также вошел в территориальные воды КНР, но прошел вдоль китайских островов Сиша.

Шуан сообщил в ходе брифинга с журналистами, что официальный Пекин выразил протест, сделав Вашингтону строгое представление, пишет REGNUM.

Ранее агентство сообщало, что США заявили в ответ на неоднократные протесты Китая, что посылают свои корабли ради поддержания мира и «концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона». Также маневры американских военных кораблей, по мнению Белого дома, помогают соблюдать международные правила судоходства.