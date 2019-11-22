Оценка ВВП Китая за 2018 год пересмотрена в сторону повышения

Пекин пересмотрел данные по ВВП за 2018 год. Согласно уточненным данным в прошлом году ВВП КНР был на 2,1% больше, чем сообщалось ранее, и составил 91,93 трлн юаней (13,08 трлн долларов). Это означает фактическое выполнение давней задачи об удвоении к 2020 году размера китайской экономики по отношению к 2010 г. В заявлении Национального бюро статистики КНР (NBS) говорится, что благодаря уточненным данным сектор услуг внес более весомый вклад в ВВП в 2018 году, чем считалось ранее.

На Западе, однако, уточненные данные встречены со скептицизмом. Отдельные аналитики сомневаются в точности новых цифр и высказывают предположение, что китайские статистики, как это неоднократно с ними бывало раньше, просто подправили цифры, чтобы партия и правительство могли отчитаться о выполнении поставленной задачи.

«Несмотря на объяснение Национального бюро о том, что уточнение произошло благодаря ранее неизвестной деятельности,- приводит Reuters выдержку из аналитической записки Джулиана Эванса-Причарда, старшего экономиста Capital Economics, специалиста по Китаю,- трудно игнорировать тот факт, что уточнение помогает выполнить поставленную ранее задачу».

Он также подчеркивает, что в предыдущих уточнениях после пересмотра цифры практически всегда оказывались выше.

Действительно, согласно несложным расчетам для выполнения задачи по удвоению ВВП необходим рост экономики по итогам всего 2019 года на уровне 6,2%. Между тем, выйти на эту величину по итогам года будет трудно с учетом того, что в третьем квартале он составил 6,0%. Это, кстати, самый низкий рост китайской экономики с 1992 года. Между тем, многие аналитики считают, что в 2020 году темпы роста опустятся ниже 6%.

Китай регулярно пересматривает годовые данные по ВВП. К примеру, за несколько дней до опубликования данных по ВВП за 2018 год в январе этого года, NBS снизило данные за 2017 г. с 6,9 до 6,8%.

Западные аналитики ждут от NBS дальнейшей информации. Однако приблизительные расчеты уточненного роста реального ВВП в 2018 году дают 8,9% по сравнению с предыдущими 6,6%. Правительство КНР поставило задачу добиться роста в 2019 г. 6-6,5%. В первом квартале текущего года темпы роста китайской экономики составили 6,4%, во втором – 6,2%, а в третьем – 6,0%.

В этом году Brookings Institution опубликовал результаты исследования, согласно которому Пекин завысил в 2008-16 годах как номинальный, так и реальный рост почти на 2%.

По мере приближения 2020 года, считает Эванс-Причард, становится все очевиднее, что задача удвоения объема экономики слишком трудная.

«Наши расчеты и исследования показывают,- объясняет он,- что политическое давление с целью достижения поставленной цели вынуждало NBS в последние годы «работать» с дефлятором ВВП».

Дефлятор ВВП составляет отношение номинального ВВП к реальному.

Луис Куйис, глава отдела азиатских экономик в британской аналитической компании Oxford Economics, считает, что нельзя отбрасывать возможность подтасовки данных, но с другой стороны, уточнение NBS статистики по ВВП в сторону роста не только совсем не удивителен, но и вполне разумен. Такое, кстати, происходит и с большинством других стран.