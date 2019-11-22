Корбин вышел за границы политического консенсуса Великобритании последних трех десятилетий

На туманном Альбионе в самом разгаре избирательная кампания. В королевстве через три недели парламентские выборы. Лидер лейбористов Джереми Корбин представил свою программу. Специалисты считают, что такой радикальной программы у Лейбористской партии не было более трети века, с 1983 года, когда она потерпела самое крупное поражение в послевоенной истории.

Один из главных пунктов программы Корбина – национализация железных дорог, объектов водоснабжения и интернетовской инфраструктуры. Это позволит повысить доходы правительства на 10% и даст средства на финансирование работников общественного сектора, бесплатного обучения в университетах и бесплатного ухода за стариками и многих других полезных для общества дел.

Корбин не церемонится с противниками. В «черный» список лейбористов он включил миллиардеров и прочих супербогачей, уклонистов от уплаты налогов, плохих боссов и тех, кто загрязняет атмосферу.

У британских лейбористов долгая история лидеров, которые предавали рабочее дело. Но в этот раз их вождь полностью соответствует лейбористским идеалам и принципам и по ряду позиций их даже превосходит.

Обращает на себя внимание то, что в избирательной программе лейбористов совсем мало внимания уделено брекситу. Так же, как консерваторы, Джереми Корбин понимает, что народ устал от «развода» с Евросоюзом. Премьер Борис Джонсон обвиняет Корбина в нереалистичных планах, но его (Корбина) предложение провести через три месяца переговоры с ЕС о тесном союзе является таким же реалистичным, как и обещание самого Джонсона подписать с Брюсселем к концу 2020 года соглашение о зоне свободной торговли.

Джереми Корбин считает, что избиратели устали от споров о брексите и от устаревшей инфраструктуры королевства, устали от необходимости перешагивать через бездомных, лежащих на тротуарах; устали ждать очереди, чтобы лечь в больницу или получить медицинскую помощь; устали от недофинансированности системы образования и, в первую очередь, школ. Он считает, что британские избиратели готовы заплатить цену за то, чтобы изменить жизнь к лучшему. Или вернее, готовы, что кто-то заплатит за то, чтобы жизнь улучшилась. Не случайно, конечно, его предложение о повышении налогов аккуратно нацелено на компании и богачей и не касается простых британцев.

Насколько прав лидер лейбористов в анализе и оценке текущей ситуации покажут выборы, до которых осталось менее трех недель.

В программе лейбористов много «вкусностей» для миллионов жителей Соединенного Королевства. Станут ли они голосовать за лейбористов будет зависеть от того, увидят ли они в Джереми Корбине премьер-министра, который сможет выполнить предвыборные обещания. Опросы показывают, что у него есть проблемы с имиджем и с тем, каким его видят британцы. Поначалу он шел голова с голову с Джонсоном, но сейчас лишь 29% жителей королевства считают, что в качестве премьер-министра Корбин лучше Джонсона.

Естественно, возникает вопрос: поможет ли избирательная программа улучшить имидж Джереми Корбина в глазах британских избирателей? Беда Корбина, по мнению многих политологов, в том, что он является партийным лидером, который вышел за границы политического консенсуса Великобритании последних трех десятилетий. Акцент на внутренние дела отвлекает внимание избирателей от тех сфер, где его взгляды наиболее радикальны и, главным образом, от международных дел, в которых он по традиции относится враждебно к США и НАТО.

Однако следует помнить, что дорога мистера Корбина к власти не обязательно лежит через завоевание большинства мест в парламенте. Если он просто сумеет сохранить представительство лейбористов в палате общин на нынешнем уровне, а либеральные демократы и шотландские националисты сумеют отнять хотя бы часть мест у консерваторов, то Борису Джонсону будет крайне трудно сохранить пост главы правительства. Это значит, что главная задача Джереми Корбина на предстоящих выборах заключается даже не столько в победе, как таковой, сколько в том, чтобы не потерять имеющиеся у лейбористов сейчас места, т.е. сохранить статус кво.

В 2017 году консерваторы помогли лейбористам, объявив о крайне непопулярном в народе плане использовать цену домов людей для оплаты ухода за ними в пожилом возрасте. Сейчас Консервативная партия, конечно, не повторит эту ошибку двухлетней давности, но с другой стороны, консерваторы вполне способны допустить какую-нибудь новую ошибку. Поэтому сейчас все ждут ответного хода Бориса Джонсона…