Киев не рассматривает силовой вариант по отношению к Крыму

«Представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой вариант для возвращения Крыма.

«Мы понимаем, что оккупированная территория Крыма очень милитаризована Российской Федерацией. Думаю, в ближайшее время опубликуем эту информацию и будем обсуждать этот вопрос с органами государственной власти и международными партнерами. К примеру, на кораблях Черноморского флота есть крылатые ракеты «Калибр», на территории полуострова размещены береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион», говорят об «Искандерах». Будем надеяться, что после представления этой информации международным партнерам, санкции и давление рано или поздно дадут результат», - сказал Кориневич.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам всенародного референдума, на котором более 98% жителей полуострова проголосовали за данное решение.