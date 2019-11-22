Курс доллара: судьбу рубля решит один фактор

В четверг российский рубль в очередной раз на этой неделе сделал разворот и повысился к доллару и евро на фоне возврата нефтяных котировок к росту. Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 63,73 руб., что на 16 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 70,57 руб., просев за сутки на 13 коп.

По мнению большинства экспертов, за нацвалюту вчера сыграло сразу несколько факторов. В частности, цены на «чёрное золото» после снижения на протяжение большей части торгов четверга вышли в плюс. А к вечеру фьючерсы на нефть марки Brent, прибавив сразу 1,5% торговались по 63,31 долл. за баррель.

Кроме того, приближение пика налогового периода также помогло рублю держаться в плюсе, несмотря на ослабление аппетита к риску на глобальных площадках. Помимо этого, вчера вечером стало известно, что Вашингтон может отложить повышение пошлин на товары из Поднебесной, которые должны были вступить в силу 15 декабря. По данным издания South China Morning Post, которое ссылается на свой источник в Белом доме, введнеи пошлин может быть отложено. Причём произойдёт это даже в том случае, если не удастся утвердить условия первого этапа сделки по торговле до 15 декабря, так как в этом заинтересованы, как в Вашингтонк, так и в Пекине.

Несмотря на позитивные для национальной валюты факторы, аналитики продолжают не верить в рубль, считая, что в основных валютных парах он лидером не будет. Так, Антон Покатович из «БКС Премьер» полагает, что новости из США относительно торговых переговоров никакой конкретики не имеют, продолжая оставаться лишь слухами. По этой причине, он заявил, что в ближайшей перспективе возвращение рынков в состояние эйфории видится ему маловероятным.

«Мой прогноз на пятницу: курс доллара будет находиться в коридоре 63,80-64,30 руб.», – подчеркнул Покатович.

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» также считает, что дальнейшая судьба рубля во многом зависит от взаимоотношений Вашингтона и Пекина.

«Несмотря на последние новости, что США вроде собираются отложить введение пошлин на китайские товары, вопрос о том, подпишут ли две великие державы до конца этого года хотя бы первый этап торговой сделки, будет оставаться открытым ещё долго. А любой чрезмерно эмоциональный пост Трампа в Twitter в отношении Китая может вызвать на валютных рынках биржевую панику, которая способна обрушить рубль».

Поэтому, по её мнению, пока трейдеры займут выжидательную позицию и не станут спешить проявлять интерес к рисковым активам. А значит, на исходе вполне успешной для российского финансового рынка осени доллар будет находится в диапазоне 63,70-64,50 руб., а евро – в коридоре 70,40-71,20 руб.

Между тем Андрей Кочетков из «Открытие брокер», не называя никаких цифр, подчёркивает, что на фоне высокой вероятности дальнейшего снижения ставок ведущими центрабанками мира рубль продолжит оставаться одной из самых высокодоходных валют в мире с почти полным отсутствием бюджетных проблем.

«Курс нацвалюты сейчас относительно стабильный. Поэтому никаких серьёзных потрясений в валютных парах мы не ждём», – резюмировал Кочетков.