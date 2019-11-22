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МВФ выдвинул Украине жесткое условие

Москва, 22.11.2019

Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам. «МВФ выдвинуло Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам. Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк», - заявил Лещенко.

В 2016 году «Приватбанк» кредитовал подставные фирмы, созданные для выведения денег из банка, в результате чего в балансе банка образовалась «дыра» в 6 млрд долларов. Акционеры банка, в том числе и Коломойский, обратились к правительству с просьбой о национализации. После победы Владимиры Зеленского на президентских выборах Коломойский заявил, что «Приватбанк» у него забрали незаконно и в судебном порядке оспорил национализацию. Олигарх требует вернуть ему банк, либо выплатить 2 млрд долларов США в виде компенсации.

 

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