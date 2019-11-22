Цена на нефть «перешагнула» психологическую отметку

Торги по нефти на завершающейся неделе показали отрицательную динамику, передает Прайм. Накануне нефти марки Brent потеряла 2,42%. Падение стоимости усилилось в ходе европейской сессии из-за заявления России об отсутствии намерений на предстоящем 5 декабря заседании стран OPEC+ поддерживать дальнейшее снижение уровня добычи нефти. Также рынок продолжает пристально следить за настроениями в Китае. Пока Пекин пессимистично настроен в отношении торговой сделки с Вашингтоном и нефть продолжает терять в цене. Только за два дня баррель Brent подешевела на 4,5%.

Однако накануне продавцы смогли побить важный уровень поддержки, перешагнув отметку в $61, уточняет СМИ. Если сегодня не удастся отстоять завоеванные позиции, то в Европе ожидается десятидневное падение с целью $56,70.

Напомним, цена на нефть находится в восходящем движении, начиная с начала октября. Процесс является коррекцией к падению с $69,64 до $56,13 с откатом в 50%.

Аналитики уверены, что в случае проявления слабости со стороны покупателей, продавцы быстро вернут курс к $56,70, однако, цены выше $62,20 ослабит медвежьи настроения.