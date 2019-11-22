О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

- Говоря о современных тенденциях, которыми характеризуется рынок металлургии, какие бы Вы выделили?

Реалии сегодняшнего дня – геополитическая турбулентность, нестабильность рынка и конкуренция – держат российских металлургов в тонусе. Тем не менее, металлургия – значимая отрасль в масштабах страны, за которой стоит очень крупный бизнес. На металлургической индустрии лежит колоссальная ответственность, которая требует постоянного развития компетенций, гибкости и практически мгновенной реакции на происходящие изменения.

Сейчас растет спрос от металлургов на цифровизацию. Иными словами, внедрение технологий для автоматизации производства как такового и бизнеса в целом, повышения экологической и промышленной безопасности предприятий, формирования более быстрых и эффективных методик взаимодействия с контрагентами. Этому, в том числе, способствует, реализующаяся в России программа «Цифровая экономика». Ее ключевая составляющая - данные, а также их обработка и анализ. По оценкам аналитиков McKinsey Global Institute, государственные вложения в «цифру» только в производственном секторе приведут к ежегодному росту объемов ВВП страны на сумму от 1,3 трлн до 4,1 трлн руб. Экономика России вступает в новую технологичную эру. И металлургическая промышленность вместе с ней, как неотъемлемый драйвер развития российской экономики.

И все-таки, цифровизация – неизбежность эволюции или новый технологический миф? Насколько она необходима металлургии?

Цифровизация – не только требование времени или очередной модный тренд, который через некоторое время завершится. Это необходимость глубинных изменений предприятия в целом. Успешная цифровая трансформация способна значительно повысить эффективность деятельности металлургов, дать их предприятиям новые точки роста, оптимизировать производство, увеличить маржинальность бизнеса, а также усилить позиции на рынке.

Стоит отметить, что цифровизация промышленных предприятий – пока еще новое для отрасли направление. Однако ее крупнейшие участники стараются идти в ногу со временем. Такие лидеры российской металлургической отрасли, как "Норникель", "ММК", "НЛМК", "Северсталь", "Евраз" уже могут похвастаться определенными успехами в области цифровизации своих производств.

Тем не менее, во всем важна системность. Хаотичное применение отдельных технологий без стратегического видения результата чревата значительными издержками на исправление допущенных ошибок. Для успеха важно трезво оценивать текущее состояние предприятия, четко понимать цели и применять имеющиеся инструменты в соответствии с намеченным планом.

А какие факторы, по вашему мнению, могут препятствовать успешной цифровой трансформации металлургических предприятий?

Одной из главных проблем цифровизации является взаимная неспособность или нежелание слышать друг друга: с одной стороны консультантов и специалистов, владеющих актуальными технологиями, с другой – представителей производственных подразделений.

Отличие «цифры» от предшествующей ей автоматизации в том, что раньше представители производств четко понимали, что нужно и как это сделать, чтобы добиться определенных бизнес-целей. А специалисты в области автоматизации и ИТ фактически занимались реализацией потребностей заказчика. Без погружения в тонкости его бизнес- или производственных процессов.

Сегодня картина выглядит иначе: технологических методов решения одной и той же задачи великое множество. Для выбора оптимального решения необходим многофакторный анализ как самого трансформируемого процесса, так и процессов, сопутствующих ему: исходных данных и, главное, получаемых результатов до и после применения цифрового усовершенствования. И если заказчик сам начинает погружаться в эти тонкости, то на анализ и подбор лучшего технологического решения может уйти недопустимо много времени, за которое его бизнес может потерять конкурентоспособность.

Как в таком случае решаются подобные ситуации?

Прежде всего, необходимо работать с профессиональными компаниями, для которых предложение технологий – основной бизнес. Также лучше обращаться к командам, которые предметно занимаются определенной областью. Такой партнер не только владеет компетенциями и лучшими практиками в части современных технологий, но и глубоко разбирается в нюансах и особенностях того сектора экономики, где работает предприятие. Как итог: заказчик получает возможность озвучивать все «болевые точки» на своем профессиональном языке и не опасаться быть непонятым. Так, КРОК развивает отраслевую экспертизу и профильный портфель решений именно в рамках этой концепции.

Кроме этого, для достижения успеха в реализации проектов важна синхронизация партнера и заказчика. Это значит, что заказчику необходимо найти свои болевые точки и понять каких результатов он хочет достичь. Задача же партнера предложить оптимальные решения.

Насколько отрасль готова к таким новаторским подходам?

Для современных экосистем промышленных предприятий подобные технологии являются нетипичными и даже, в ряде случаев, противоречащими корпоративным политикам. Как я уже говорил, для успешной реализации проекта необходим партнерский подход. Это значит, что заказчику нужно делиться с интегратором значительной долей полномочий. Речь идет о полноценном партнерстве, когда вместе с предприятиями мы с помощью технологий ищем новые точки роста для бизнеса заказчика.

Важно понимать, что цифровизацию предприятия невозможно заключить в рамки одного проекта. Пусть даже длительного и многопланового. Традиционные методы проектного управления к ней применимы лишь частично, в рамках реализации отдельных инициатив.

Цифровизация заключается, в том числе, в постоянном поиске новых решений и технологий, а также во взаимодействии с другими участниками рынка чтобы опираться на лучший опыт.

Известно, что вы уже много лет успешно ведете активную работу с крупными металлургическими предприятиями. Расскажите, как вы развиваете отраслевые компетенции?

КРОК 16 лет работает с металлургическими предприятиями. В начале 2018 года, по результатам нашей деятельности, стало очевидно, что мы обладаем достаточно богатым опытом в этой области. В итоге было принято решение сформировать отдельное направление, отвечающее за работу с металлургическими предприятиями. Опыт и компетенции позволяют специалистам КРОК разговаривать с профильными сотрудниками заказчиков на одном языке, без участия обязательных ранее «переводчиков» в виде специалистов по ИТ со стороны предприятий.

Отвечая на запросы рынка, у нас сформировалось отдельное бизнес-направление – корпоративный акселератор. С его помощью можно найти на рынке сильные команды и проекты, которые за счет своей фокусировки реагируют на запросы клиентов быстрее, чем крупные компании. Мы даем им свои инфраструктуру и экспертизу, а затем вместе предлагаем актуальные решения заказчикам. Это один из методов содействия рынку в развитии востребованных продуктов.

Помимо работы со стартапами, мы активно развиваем собственные наработки. Опыт их успешной реализации позволяет нам предлагать заказчикам широкий спектр современных работающих технологий, обеспечивающих достижение целей цифровизации бизнеса заказчиков.

Также мы прекрасно понимаем, что для применения эффективных решений, особенно для управления производственными процессами, необходима глубокая технологическая экспертиза. Так, на специализированной промышленной выставке в Москве, МеталЭкспо-2019, мы подписали партнерское соглашение с ведущей мировой технологической компанией Primetals Technologies. Мы планируем совместно развивать рынок решений для цифровизации металлургических предприятий.

Какие ИТ-решения КРОК может предложить металлургическим предприятиям и как они работают?

Например, мы разработали комплексное решение «Цифровой рабочий». Оно предназначено для повышения уровня безопасности на опасных производствах и объединяет системы слежения за работой персонала и техники (GPS, RTLS, UWB и другие технологии глобального и локального позиционирования), умеет обрабатывать данные с камер видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом (СКУД), а также располагает инструментами видеоаналитики. Все это позволяет идентифицировать сотрудников и точно определять их местоположение, контролировать опасные зоны, расследовать инциденты. Например, если сотрудник начнет работу с какой-либо из зон без средств индивидуальной защиты, наша система способна это распознать и отправить ему предупреждающий сигнал на браслет или каску с IoT-модулем. Таким образом наши технологии помогают снижать риск производственного травматизма и минимизировать влияние человеческого фактора.

Еще одна актуальная разработка – VR- и 3D-тренажеры, которые позволяют визуализировать процессы различных работ или чрезвычайных ситуаций на предприятии и безопасно их отрабатывать.

VR-тренажеры позволяют добиться эффективности обучения, которую можно сравнить с отработкой навыков на реальных объектах. Например, наше специальное подразделение CROC VR создало тренажер по сборке и разборке оборудования для крупной нефтяной компании на Ближнем Востоке.

3D-тренажеры удобны тем, что их можно использовать практически на любых цифровых носителях. Например, на планшетах или компьютерах. «Мособлгаз» использует наши 3D-тренажеры для обучения персонала работе на газораспределительной подстанции. А благодаря интеграции с корпоративной системой дистанционного обучения сотрудники территориально распределенных предприятий могут проходить курсы, используя стационарные компьютеры или мобильные устройства. За счет подобных решений удается сократить расходы на командировки в рамках программ корпоративного обучения, а также снизить риски травматизма и неплановых простоев оборудования

И это только примеры. В арсенале КРОК еще много успешно реализованных решений, а также положительно оцененных пилотов. Компания развивается вместе с рынком, а в ряде случаев – опережает его текущие потребности. Нам всегда есть чем удивить самых технологически искушенных партнеров.

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