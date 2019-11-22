Орешкин оценил идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – прокомментировал идею освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По его словам, предложение главы ВТБ Андрей Костина требует серьёзной проработки. При этом он подчеркнул, что лично готов платить повышенную ставку НДФЛ, передаёт ТАСС.

«Но если честно, то есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно изучать перед тем, как детально обсуждать этот, безусловно, очень важный вопрос», – резюмировал Орешкин.

Ранее сообщалось, что Костин предложил отменить НДФЛ для малоимущих россиян. По его мнению, такая мера позволит малоимущим гражданам РФ получить дополнительные деньги, а также поспособствует росту внутреннего спроса.