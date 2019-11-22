Переход от «принятия» к «просвещению»: представители науки и бизнеса обсудили будущее проектов Многообразия и Вовлечения

Инициативы D&I не только способствуют созданию комфортной инклюзивной среды для сотрудников компании, но и повышают ее прибыльность. Так, по данным исследования McKinsey, организации, гендерное и этническое разнообразие в управлении которых ярко выражено, имеют вероятность превышения доходности компаний по отрасли на 21% в первом и 33% во втором случае.

Однако несмотря на признание в деловом пространстве, практики D&I до сих пор не имеют теоретического отражения в качестве базовой стратегии для бизнеса. Именно поэтому Ассоциация «Равные права и равные возможности», организатор дискуссии, с особым вниманием относится к расширению диалога с представителями научной среды: преподавателями вузов, работниками сферы образования и просвещения, представителями ведущих учебных заведений России.

Встреча с преподавателями МГИМО МИД России – важный проект Ассоциации, в рамках которого представители науки, образования и бизнеса обменялись уникальным опытом и мнением о текущем состоянии ценностей многообразия и вовлечения и перспектив их развития в каждой из сфер общественной жизни.

МГИМО является ведущим российским вузом в области международных отношений. Здесь как нигде понимают важность мировых экономических тенденций и их значение для России. В дискуссии приняли участие члены преподавательского состава МГИМО МИД России – Василий Ткачев, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных финансов МГИМО МИД России, научный̆ руководитель программы МВА "Финансовый̆ директор" и Елена Козловская, заместитель директора Одинцовского филиала МГИМО МИД России, доцент кафедры менеджмента, руководитель направления HR в Школе бизнеса МГИМО.

Организационная культура способствует созданию нового знания, новаторству и творчеству. Для этого необходимо сформировать такую атмосферу, в которой создание новых знаний становится обязанностью каждого сотрудника. Анжелика Мирзоева, директор Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России, прокомментировала общую работу школы бизнеса и МГИМО: «Мы глубоко убеждены, что развитие общества, поддерживающего ценности многообразия и вовлечения, невозможно без повышения осведомленности в этом вопросе, и хотим внести свой вклад в освещение как теоретической, так и практической стороны стратегии D&I».

Успешным опытом реализации стратегии многообразия и вовлечения поделились специалисты из сферы бизнеса, члены Ассоциации – Елена Каширина, директор Юридического департамента Макдоналдс, Россия; Ольга Сидаш, директор по управлению талантами, Многообразию и Вовлечению, Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Вера Витальева, директор Департамента консалтинга, Управление персоналом и организационными изменениями Deloitte. Ольга Сидаш описала опыт многолетнего включения идей инклюзии и многообразия в компании и их значимости для бизнеса: «Отдел Diversity & Inclusion в нашей штаб-квартире был создан в 2013 году. Следуя опыту западных коллег, 5 лет назад Аффилированные Компании “Филип Моррис Интернэшнл” (ФМИ) в России приняли для себя решение идти в направлении Многообразия и Вовлечения. За эти годы мы прошли огромный путь, разработали стратегию и внедрили множество инициатив, которые принесли позитивные результаты. Мы искренне верим, что в многообразных командах зарождаются креатив и инновации. Именно поэтому в рамках ФМИ есть ряд программ и проектов, направленных на привлечение разных талантов.

Вовлечение – это чувство принадлежности, мы пытаемся сделать так, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя ценным для организации. Многочисленные источники подтверждают, что, когда сотрудники чувствуют, что компания ими дорожит, они работают сверхпродуктивно, приводя организацию к лучшим результатам. Помимо этого, активности, реализуемые в рамках нашей стратегии Многообразия и Вовлечения, помогают каждому из нас стать немного лучше, поскольку затрагивают не только бизнес, но и социальные аспекты». Елена Каширина, директор Юридического департамента Макдоналдс: «Для Макдоналдс тема «Многообразия и вовлеченности» является одной из стратегически важных. Мы уверены, что разнообразные команды работают эффективнее и достигают гораздо больших результатов. А гендерный баланс в руководстве компании приводит к более высоким бизнес показателям. Поэтому в 2019 году мы запустили кросс-функциональный комитет по Культуре и Разнообразию, в котором обсуждаются различные проекты на данную тематику, затем создаются рабочие группы и успешно реализуются принятые командой инициативы».

Модерировали дискуссию - Влад Мамулькин, советник «Варданян, Бройтман и партнеры», и Анна Рудакова, президент Ассоциации «Равные права и равные возможности». По мнению Анны, такие дискуссии необходимы не только расширения профессионального кругозора у студентов, но и для формирования ценностей у молодого поколения, в целом.

Diversity & Inclusion – «Многообразие и Вовлечение» – это социальная стратегия предоставления равных возможностей всем группам общества независимо от гендерной и этнической принадлежности, возраста, физических, ментальных и других особенностей, осуществляемая посредством развития многообразия состава сотрудников, изменений инфраструктуры и парадигмы общества в целом – борьбы со стереотипами. Идея многообразия заключается в использовании различия как конкурентного преимущества для достижения превосходных результатов во всех сферах общественной жизни. Создание инклюзивной культуры в обществе требует от нас как принятия мер в профессиональном поле, так и постановки проблемы в научном дискурсе. Подобные дискуссии – первый шаг на этом пути.