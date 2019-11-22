По итогам года возможен двукратный рост банкротств граждан

Банк России признал, что введение показателя долговой нагрузки граждан может обернется для них ухудшением качества обслуживания ссуд, сообщает Finmarket со ссылкой на обзор ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Так, наиболее закредитованным заемщикам станет сложно брать новые кредиты на обслуживание старого долга. Но «в долгосрочной перспективе это перекроется существенным позитивным эффектом от данных мер».

При этом в главном банке считают, что некоторые послабления дадут с 1 января 2020 года высвобождение банковского капитала, «который может быть использован в том числе для расширения розничного кредитования». (Впрочем, с I кв. им придется соблюдать повышенные надбавки к капиталу).

«В случае необходимости у Банка России есть дополнительные возможности для того, чтобы темп роста необеспеченных потребительских ссуд опустился до более умеренных значений и не наступил перегрев потребительского кредитования», — заявляет регулятор. Там также отметили, что «с мая 2019 года идет замедление годовых темпов роста необеспеченных потребительских ссуд», возможно, нотому, что банки увидели рост «генерации проблемных кредитов, что видно из данных винтажного анализа».

В общем, перекредитоваться будет труднее, и уже труднее, но те, кто еще не влез в долговую кабалу по ростовщическим российским ставкам, еще могут рискнуть и даже перегреть рынок.

Показатель долговой нагрузки (ПНД) был введен 1 октября 2019 года, напоминает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Банк при выдаче кредита гражданам обязан рассчитать уровень долговой нагрузки заемщика. Это необходимая мера для охлаждения рынка необеспеченных кредитов (рост этого вида кредитования вырос почти на 24% по данным на 1 сентября 2019 года).

Минэкономразвития ранее заявляло, что это может привести к появлению пузыря, а через два года – к рецессии в экономике. Особенно на фоне падения реальных доходов населения и снижения покупательского спроса. Использование ПНД при рассмотрении заявки на получение кредита затронет около 10% заемщиков, которым уже сейчас сложно рассчитывать на получение займов (их уровень долговой нагрузки составляет более 60%).

Введение ограничительных мер на рынке необеспеченного потребительского кредитования назрело давно, говорит банкир. Банки вряд ли потеряют при этом процент маржи, так как доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой невелика. Но здесь главная задача, полагает Андрей Люшин — не допустить дальнейшего роста закредитованности населения, и, как следствие, не дать сформироваться пузырю на рынке. Что, в свою очередь, сможет запустить рецессию в экономике.

Рынок потребительского кредитования на сегодняшний день достаточно жестко регулируется путем повышения коэффициентов риска в зависимости от полной стоимости кредита и введения ПНД, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Я думаю, – говорит эксперт, – что в течение следующего года мы можем увидить существенное охлаждение интереса розничных банков к рискам. Оно, скорее всего, будет подкрепляться ростом числа личных банкротств заемщиков с высоким PTI, которые потеряют возможность наращивания задолженности путем получения новых кредитов для обслуживания уже сформированного долгового бремени. В общем-то, эта тенденция прослеживается уже сейчас: если за весь 2018 год банкротами признано чуть более 28,5 тысяч физлиц, то только за первое полугодие текущего — более 29 тысяч».

По оценке Алексея Антонова, двукратный рост банкротств граждан по итогам этого года вполне возможен, и эта тенденция, при условии роста PTI до исторических максимумов, будет только усиливаться. Поскольку основным следствием завершения банкротства в отношении физлица является списание долга, который не удалось погасить после реализации его имущества, то, при условии ужесточения требований к заемщикам со стороны банков, количество должников с высоким PTI будет постепенно сокращаться естественным образом.