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Продолжается регистрация участников XV юбилейной премии «Финансовая элита России 2019»

Москва, 22.11.2019
Оргкомитет премии продолжает прием заявок от компаний и банков на участие в одной из старейших премий финансового рынка «Финансовая элита России 2019». В этом году состоится пятнадцатая юбилейная церемония награждения лауреатов премии.
  • Продолжается регистрация участников XV юбилейной премии «Финансовая элита России 2019»

из архива пресс-службы

К участию в конкурсе традиционно приглашаются компании из таких секторов как: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, компании рынка Forex, микрофинансовые организации, специализированные депозитарии, оценочные и аудиторские компании и др. 

whatsapp-image-2019-11-21-at-17_20-1.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Церемония награждения лауреатов пройдет в декабре этого года в Москве.

Вручение премии в каждой подгруппе состоится в основных номинациях: «Гран-при: компания года»«Надёжность», «Динамика развития» и в номинациях по сферам деятельности. Также будут вручены специальные награды. Кроме того, из года в год в рамках премии престижную награду получают персоны, имеющие авторитет и достижения в деловом сообществе.

Отправить заявку на регистрацию в конкурсе можно на официальном сайте Премии через форму http://finelita.ru/uchastie.php  

Церемония вручения премии «Финансовая элита России» по традиции станет одним из самых ожидаемых, статусных и значимых светских событий на российском финансовом рынке. Экспертный совет премии опирается в своей работе на рейтинги и рэнкинги стратегических рейтинговых партнеров премии – ведущего рейтингового агентства России «Эксперт РА» и аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения», на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Активную консультационную и информационную поддержку премии оказывают ведущие общественные профессиональные объединения финансового сектора: Ассоциация банков России, Ассоциация российских банков, Всероссийский союз страховщиков, Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ), СРО  «МиР», Ассоциация форекс-дилеров (АФД), Ассоциация Развития Финансовой Грамотности. Аналитический партнер премии Агентство БизнесДром.

В Попечительский и Экспертный советы премии «Финансовая элита Россия» входят представители государственных структур и профессиональных объединений финансового сектора, обладающие безупречной деловой репутацией и непререкаемым авторитетом в отрасли, внесшие весомый вклад в становление и развитие финансового рынка России.

Среди лауреатов премии разных лет известные и авторитетные компании, банки, финансовые организации, фонды: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «ВБРР» (АО), СПАО «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Абсолют Страхование», ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», АО «МетЛайф», АО «Сбербанк Управление Активами», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», Группа компаний «Регион», АО УК «БКС», ООО УК «Альфа-Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфа-Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБ‑факторинг», ООО «ЮниФактор», ООО ВТБ Форекс,», MoneyMan, ООО МФК «ВЭББАНКИР и многие другие.

Ежегодная профессиональная премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Количество публикаций о премии по итогам 2018 года составило более 1100, при этом охват аудитории превысил 15,6 миллионов человек.

Подробности и детали участия в конкурсе уточняйте в Оргкомитете Премии.

Пресс-служба Оргкомитета Премии: press@finelita.ru (495) 508-0240; 8-968-905-8811

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