Прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Ноябрь, уже ставший богатым на самые разнообразные погодные сюрпризы и аномалии, завершается также неспокойно, как и начинался. Так, в предстоящие выходные жителей сразу нескольких регионов страны ожидают опасные природные явления, о которых предупреждают синоптики и региональные Управления МЧС РФ.

МЧС предупреждает о сильном похолодании и гололёде в Прикамье

Региональное Управление МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий в Пермском крае. По данным спасателей, которые ссылаются на информацию Гидрометцентра, жителей Прикамья в пятницу вечером и в предстоящий уикенд ждёт сильный гололёд, изморозевые отложенияя и понижение температуры воздуха.

По прогнозу синоптиков, очень холодно будет в ночные часы, когда столбики термометров в некоторых районах края будут опускаться до отметок 30 градусов ниже нуля. При этом в дневные часы – относительно тепло. Например, в Перми в светлое время суток температурный фон в выходные задержится на уровне минус 5-8. Кроме того, ожидается выпадение снега.

Как предупреждают в МЧС, из-за температурных перепадов и налипания снега на проводах возможны обрывы ЛЭП, аварии на сетях ЖКХ и заторы на дорогах. Также увеличивается риск возникновения ДТП. Спасатели советуют местным жителям и приезжим одеваться по погоде, соблюдать ПДД и требования пожарной безопасности. Необходимо обходить стороной деревья, ЛЭП и рекламные конструкции.

Погода в Краснодарском крае на выходные. Предупреждение МЧС о сильном ветре

Начиная с сегодняшнего дня и до вечера воскресенья, 24 ноября на Кубани ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра с порывами до 30 метров в секунду. Согласно информации Краснодарского ЦГМС, к порывам до 25 метров в секунду надо приготовиться жителям и гостям Краснодара. При этом на Черноморском побережье синоптики прогнозируют ветер до 30 метров в секунду. На Азовском море от Ейска до Приморско-Ахтарска метеорологи предупреждают о ветровом сгоне воды. Местами в крае пройдут дожди, а в горах мокрый снег. В ночь на субботу, 23 ноября температура в регионе составит минус 2-5. Днём в субботу и воскресенье термометры покажут плюс 5-7.

Из-за опасных природных явлений спасатели просят граждан быть очень внимательными, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и не парковать там транспорт. Ни в коем случае нельзя оставлять на улице одних маленьких детей и пожилых людей. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб – «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

МЧС предупреждает о резком похолодании и гололедице в СПб и Ленобласти. Прогноз погоды на выходные

Резкое похолодание уже пришло в Ленинградскую область, в том числе и в Санкт-Петербург, где ещё вчера днём столбики термометров поднимались до плюс 8. Сегодня же во всём регионе ударили морозы. И если непосредственно в самой Северной столице погодные градусники в период с 22 по 24 ноября ниже минус 6 не опустятся, то в области по ночам ожидаются 10-12 градусов мороза.

В целом в регионе синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Порывы южного, юго-восточного ветра будут достигать не более 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится.

Из-за резкого понижения температурного фона на дорогах СПб и Ленобласти ожидается гололедица. В этой связи повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий, затруднений движения, а также чрезвычайных ситуаций, связанных с травматизмом людей из-за мороза и скользкого покрытия дорог. Спасатели обращаются к местным жителей и многочисленным туристам с убедительной просьбой надевать малоскользящую обувь, передвигаться осторожно и не торопясь.

«Наступать следует на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны», – говорится в пресс-релизе МЧС.

К водителям транспортных средств обращаются с убедительной просьбой строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, им обязательно надо перепроверить тормозную систему своих авто.

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные москвичей и гостей российской столицы ждёт морозная и бесснежная погода с переменной облачностью. Климатическую обстановку в регионе будет формировать антициклон, который уже принёс в Москву и область холодный арктический воздух. Из-за чего в ближайшие двое суток местами температура может опускаться в ночные часы до минус 10-12, в светлое время суток до минус 4-6.

Дополнительный дискомфорт будет добавлять тот факт, что нынешнее похолодание происходит на фоне бесснежной погоды. А это создаёт ощущение, что на улице, как минимум 10-15 градусов ниже нуля.

При этом атмосферное давление, которое держалось в Москве последние несколько дней на аномально высоких отметках, снизится на 7-10 единиц и составит 760-763 мм рт. ст. Геомагнитная активность на 23-24 ноября прогнозируется 1-2 балла. Как пояснили метеорологи, данная активность не является провоцирующей ЧС.