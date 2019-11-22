Путин призвал создать государственную программу вооружений

В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года. Как подчеркнул президент, она должна предусматривать наращивание в России качественных и количественных характеристик вооружения и техники, передаёт РИА Новости.

Путин пояснил, что речь идёт о современных и перспективных образцах высокоточного оружия, а также средств воздушно-космической обороны. Глава РФ также подчеркнул, что создании военной продукции необходимо активно применять все новейшие технологии, в ом числе искусственный интеллект.

Также российский лидер заявил о необходимости расширения линейки разведывательных и ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем, которые были бы способны выполнять разноплановые задачи на поле боя.