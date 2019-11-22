Российские банки назвали условие для снижения ставок по кредитам

Крупнейшие российские банки назвали условие для снижение ставок по кредиту. Они готовы уменьшить ставки по займам, выданным при помощи биометрии. Это стало возможным после того, как регулятор снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет газета «Известия».

По данным издания, которое ссылается на свои источники, среди кредитных организаций, готовых внедрить удаленную идентификацию в программах лояльности: ВТБ, «Абсолют», «Ак Барс», «Открытие», «Хоум Кредит», Промсвязьбанк и некоторые другие.

Когда вышеуказанные банки начнут снижать ставки по кредитам, пока не уточняется. Известно лишь, что представители Промсвязьбанка пояснили, применение технологии идентификации клиента при помощи биометрии позволит снизить риски на этапе проверки потенциального заемщика. Кроме того, в банке считают, что использование биометрии удобно и безопасно для самого клиента.

В свою очередь в ВТБ отметили, что биометрия поможет сократить время и затраты на обслуживание клиентов, а также ускорит время принятия решения для выдачи кредита.