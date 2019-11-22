Трамп сделал важное заявление о переговорах с Китаем по торговой сделке

Глава белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с представителями СМИ сделал важное заявление о переговорах по торговой сделке с Китаем. По словам американского лидера, они продвигаются хорошо.

«Наши переговоры с КНР продвигаются успешно, – цитирует Трамп, РИА Новости. – Так как, и Вашингтон, и Пекин стремятся к заключению данного соглашения».

Ранее сообщалось, что накануне стало известно, что Вашингтон может отложить повышение пошлин на товары из Поднебесной, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

По данным издания South China Morning Post, введение пошлин может быть отложено. Причём произойдёт это даже в том случае, если не удастся утвердить условия первого этапа сделки по торговле до 15 декабря, так как в этом заинтересованы, как в Вашингтоне, так и в Пекине.

«До 15 декабря, должно произойти нечто такое, что воспрепятствует введению пошлин. Так как сейчас это действительно в интересах и США, и КНР», – заявил собеседник издания, близкий к администрации Белого дома.