Украина еще может приостановить «Северный поток — 2»

Газопровод должен быть готов летом

Привлекающая повышенное внимание эпопея со строительством газопровода «Северный поток — 2» вышла на новый этап, впрочем, еще не финальный. Как сообщило агентство «Прайм», в ответ на вопрос журналистов (после заседания правительства в четверг), когда заработает «Северный поток — 2», ответственный за ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что газопровод начнет действовать «в середине следующего года»,

Как напоминает RG.ru, ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что само строительство уложится в изначально запланированные сроки, а это конец 2019 года.

Между этими заявлениями не расхождений. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Козак, речь идет о полноценном запуске газопровода, о его выходе на запланированные объемы прокачки газа покупателям.

Как только датские власти дали разрешение на прокладку трубопровода в их морской зоне, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что сама достройка морской части трубопровода займет около пяти недель. Затем — испытания и пусконаладочные работы, они займут полтора-два месяца. И еще какое-то время нужно на закачку газа в трубопровод для вывода его на запланированную мощность. Разрешение же от Дании было получено только 30 октября (причем оно сопровождалось комментариями в СМИ, согласно которым требуется еще некоторое время, до одного месяца, на ожидание того, не будет ли оно обжаловано).

В тот же день, напоминает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает. А 12 ноября Марио Мерен — глава немецкой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea, которая участвует в проекте, подтвердил, что строительство «Северного потока — 2» завершится до конца 2019 года,

Интрига сохраняется

«Вице-премьер говорит все правильно, запуск трубопровода в середине следующего года это реалистичный прогноз по его устойчивой работе», — комментирует заявление управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. В частности, отмечает аналитик, использовать разрешения датского контролирующего органа ДЭА оператор проекта может не раньше 27 ноября, из-за того, что есть определенная процедура, позволяющая оспорить это решение заинтересованным сторонам. Таким образом, пока на этом участке проводятся только подготовительные работы, а после этого срока, в случае если возражений никто не предъявит, начнутся сами работы. Оставшийся участок составляет 147 км, на его прокладку требуется примерно 4-5 недель.

Интересно добавить, указывает Илья Жарский, что оспорить решение Дании в теории может Украина, и вчера, 21 ноября об этом намерении министр энергетики Украины г-н Оржель уже заявил. В частности, страна может подать апелляцию с акцентом на причинение вреда экологии на данном маршруте. Однако такая попытка заведомо выглядит слабой, поскольку при определении маршрута оператор проекта и сами датские власти провели все необходимые работы по его изучению, и если разрешение было все-таки выдано, значит таких угроз по факту нет.

И все же, Дания уже сдвинула России сроки завершения строительства. Как напомнил Александр Осин, согласно проекту, завершить строительство 1-й нитки «Северного потока — 2» планировалось «Газпромом» еще в ноябре, а 2-й нитки — в декабре 2019 года.

Теперь, теоретически, может помешать Украина, хотя практически невероятно, чтобы там сумели найти такие экологические аргументы, по поводу которых власти Дании могли бы заявить, что им они были неизвестны и они вынуждены, на их основе, «Северный поток — 2» запретить. Данию не поймут во многих странах ЕС. Но сроки, сроки! Рассмотрение украинской апелляции, если таковая последует, отнимет время. Так что, интрига сохраняется.