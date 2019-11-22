Украина намерена оспорить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

На Украине признали, что газопровод «Северный поток-2», против строительства которого выступает официальный Киев, все-таки будет достроен до конца, сообщает РБК. Дания стала последней страной ЕС, которая дала свое согласие на прокладку трубопровода через свои территориальные воды. По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, украинское правительство рассматривает возможность оспорить данное решение Дании и подать апелляцию на разрешение Копенгагена на строительство газопровода «Северный поток-2». Заявление прозвучало в эфире 24 телеканала.

«Мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию», - сообщил Оржель. Чиновник не уточнил сути претензии к решению Дании и его связи с экологией.

Министр добавил, что не сомневается в полной реализации проекта, особенно при учете расходов, которые понесла Россия в связи со строительством «Северного потока-2». Однако он уверен, что «1 января 2020 года все же «Северный поток-2» не будет полностью функциональным».

Оржель также выразил уверенность, что ГТС Украины сохранит конкурентоспособность даже по отношению к российским проектам.