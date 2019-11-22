Глава парламентской фракции Зеленского даст показания о взятках

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что придет на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по делу о взяточничестве среди народных депутатов его фракции. «У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет», - сказал Арахамия.

Ранее Давид Арахамия сделал публичное заявление о том, что депутат «Слуги народа» Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам своей фракции за голосование против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.