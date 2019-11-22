В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина

Стало известно, когда состоится большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Согласно информации, которая размещена на официальном сайте Кремля, уже 15 по счёту большая пресс-конференция, которую каждый год традиционно проводит российский лидер, состоится 19 декабря.

В свою очередь в Департаменте аккредитации Управления пресс-службы и информации президента РФ предупредили, что заявки на участие в пресс-конференции принимаются от представителей отечественных СМИ, зарегистрированы в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации – 5 декабря.

Напомним, в 2018 году большая пресс-конференция президента РФ проходила 20 декабря в Центре международной торговли, расположенном на Краснопресненской набережной в Москве. Тогда на неё аккредитовались рекордное число представителей СМИ – 1702 журналиста.