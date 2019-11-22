В Кремле назвали главные составляющие экономического роста

Дешевые кредиты, инвестиции и обеспечение предприятий кадрами, - основные составляющие ускорения экономического роста в стране. Такое мнение высказал в беседе с газетой «Известия» помощник президента России Андрей Белоусов.

По словам чиновника, удешевление кредитов возможно только после снижения российским ЦБ ключевой ставки ориентировочно до уровня 5%.

Вторая группа мер предусматривает кардинальное улучшение инвестиционного климата в стране. Белоусов предлагает в этих целях запустить регуляторную гильотину и усилить меры по защите предпринимателей от давления силовых ведомств.

На третьем этапе для обеспечения экономического роста в стране является повышение доступности технологий для бизнеса, а также ликвидация дефицита рабочих специалистов на предприятиях, рассказала Белоусов.

Он добавил, что для достижения исполнения последнего пункта необходимо модернизировать всю сферу профессионального образования. В этих целях правительство намерено создать специальные центры, которые будут мониторить данную сферу.